https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756235954.html

Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию

Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию - РИА Новости, 26.10.2021

Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию

Более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) - против нее, показало... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T06:30

2021-10-26T06:30

2021-10-26T06:30

общество

исследование

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) - против нее, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, менее половины респондентов (46%) уже привились от новой коронавирусной инфекции. При этом 42% опрошенных работников компаний привились по собственному желанию, 12% - по настоянию работодателя. Среди неработающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%).Большинство соискателей отрицательно относится к введению обязательной вакцинации (58%). Наибольшая доля тех, кто против, среди профобластей: "Управление персоналом, тренинги" (70%), "Юристы" (68%), "Рабочий персонал" и "Туризм, гостиницы, рестораны" (по 67%).Среди невакцинированных соискателей лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж – 25%.Среди тех, кто сейчас находится в поиске работы, чуть более пятой части заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации или о готовности поставить прививку от коронавируса. Наибольшая доля соискателей, у которых потенциальный работодатель интересовался статусом вакцинации, среди представителей туризма (48%).Исследование проводилось с 14 по 21 октября 2021 года среди 2214 российских соискателей.

https://ria.ru/20211026/ay42-1756235783.html

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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