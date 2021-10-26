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https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756235954.html
Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию
Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию - РИА Новости, 26.10.2021
Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию
Более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) - против нее, показало... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T06:30
2021-10-26T06:30
общество
исследование
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) - против нее, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Согласно исследованию, менее половины респондентов (46%) уже привились от новой коронавирусной инфекции. При этом 42% опрошенных работников компаний привились по собственному желанию, 12% - по настоянию работодателя. Среди неработающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%).Большинство соискателей отрицательно относится к введению обязательной вакцинации (58%). Наибольшая доля тех, кто против, среди профобластей: "Управление персоналом, тренинги" (70%), "Юристы" (68%), "Рабочий персонал" и "Туризм, гостиницы, рестораны" (по 67%).Среди невакцинированных соискателей лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж – 25%.Среди тех, кто сейчас находится в поиске работы, чуть более пятой части заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации или о готовности поставить прививку от коронавируса. Наибольшая доля соискателей, у которых потенциальный работодатель интересовался статусом вакцинации, среди представителей туризма (48%).Исследование проводилось с 14 по 21 октября 2021 года среди 2214 российских соискателей.
https://ria.ru/20211026/ay42-1756235783.html
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общество, исследование, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:30 26.10.2021
 
Опрос показал, сколько компаний поддерживают обязательную вакцинацию

Опрос HeadHunter показал, что 39% российских компаний поддерживают обязательную вакцинацию

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более трети российских компаний (39%) настаивают на обязательной вакцинации от коронавируса, при этом больше половины соискателей (58%) - против нее, показало исследование HeadHunter, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, менее половины респондентов (46%) уже привились от новой коронавирусной инфекции. При этом 42% опрошенных работников компаний привились по собственному желанию, 12% - по настоянию работодателя. Среди неработающих доля привитых составляет чуть больше трети (39%).
"На обязательной вакцинации настаивают 39% работодателей. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%)", - говорится в исследовании.
Большинство соискателей отрицательно относится к введению обязательной вакцинации (58%). Наибольшая доля тех, кто против, среди профобластей: "Управление персоналом, тренинги" (70%), "Юристы" (68%), "Рабочий персонал" и "Туризм, гостиницы, рестораны" (по 67%).
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Среди невакцинированных соискателей лишь каждый шестой (15%) готов сделать прививку ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства. Причем доля мужчин на 4 процентных пункта выше, чем женщин (18% и 14% соответственно). Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей продаж – 25%.
Среди тех, кто сейчас находится в поиске работы, чуть более пятой части заявили, что во время собеседования потенциальные работодатели спрашивали сертификат о вакцинации или о готовности поставить прививку от коронавируса. Наибольшая доля соискателей, у которых потенциальный работодатель интересовался статусом вакцинации, среди представителей туризма (48%).
Исследование проводилось с 14 по 21 октября 2021 года среди 2214 российских соискателей.
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