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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756293665.html
В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет
В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет - РИА Новости, 26.10.2021
В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет, сообщила... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:23
2021-10-26T13:23
распространение коронавируса
в мире
молдавия
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет, сообщила пресс-служба ведомства.Национальный комитет экспертов в области вакцинации принял решение о необходимости прививок от коронавируса для детей старше 12 лет в августе этого года."Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало "зеленый свет" вакцинации детей от 12 лет препаратом компании Pfizer/BioNTech. Изменения были предложены и изучены в связи с поступившей официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.Кампания по вакцинации несовершеннолетних в Молдавии может начаться только после того, как минздрав выпустит соответствующий указ. На сегодняшний день в стране от COVID-19 вакцинируют только тех, кому уже исполнилось 18 лет.
https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756235954.html
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в мире, молдавия, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
13:23 26.10.2021
 
В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

Агентство по лекарствам Молдавии одобрило вакцину Pfizer для детей с 12 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет, сообщила пресс-служба ведомства.
Национальный комитет экспертов в области вакцинации принял решение о необходимости прививок от коронавируса для детей старше 12 лет в августе этого года.
"Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало "зеленый свет" вакцинации детей от 12 лет препаратом компании Pfizer/BioNTech. Изменения были предложены и изучены в связи с поступившей официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Кампания по вакцинации несовершеннолетних в Молдавии может начаться только после того, как минздрав выпустит соответствующий указ. На сегодняшний день в стране от COVID-19 вакцинируют только тех, кому уже исполнилось 18 лет.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Распространение коронавирусаВ миреМолдавияКоронавирус COVID-19Вакцина Pfizer/BioNTech
 
 
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