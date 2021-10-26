https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756293665.html

В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет - РИА Новости, 26.10.2021

В Молдавии одобрили вакцину Pfizer для детей с 12 лет

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет, сообщила... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:23

2021-10-26T13:23

2021-10-26T13:23

распространение коронавируса

в мире

молдавия

коронавирус covid-19

вакцина pfizer/biontech

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдавии одобрило использовании вакцины Pfizer для вакцинации от коронавируса детей старше 12 лет, сообщила пресс-служба ведомства.Национальный комитет экспертов в области вакцинации принял решение о необходимости прививок от коронавируса для детей старше 12 лет в августе этого года."Агентство по лекарствам и медицинским изделиям дало "зеленый свет" вакцинации детей от 12 лет препаратом компании Pfizer/BioNTech. Изменения были предложены и изучены в связи с поступившей официальной информацией Всемирной организации здравоохранения о вакцинах против COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.Кампания по вакцинации несовершеннолетних в Молдавии может начаться только после того, как минздрав выпустит соответствующий указ. На сегодняшний день в стране от COVID-19 вакцинируют только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

https://ria.ru/20211026/vaktsinatsiya-1756235954.html

молдавия

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в мире, молдавия, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech