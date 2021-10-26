https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756246141.html

В Узбекистане назвали вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной

В Узбекистане назвали вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной - РИА Новости, 26.10.2021

В Узбекистане назвали вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной

Власти Узбекистана считают вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной для прививания населения от COVID-19 и намерены ее использовать в стране, сообщил глава... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:29

2021-10-26T09:29

2021-10-26T09:29

распространение коронавируса

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узбекистан

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ТАШКЕНТ, 26 окт – РИА Новости. Власти Узбекистана считают вакцину "Спутник Лайт" удобной и полезной для прививания населения от COVID-19 и намерены ее использовать в стране, сообщил глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Баходыр Юсупалиев.Вакцинация населения от коронавируса стартовала в Узбекистане 1 апреля. Жители страны могут привиться китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецкой Pfizer/BioNTech. За это время полностью вакцинировались около 12 миллионов человек (около 60 % взрослого населения)."Мы готовы использовать и "Спутник Лайт" в стране, препятствий я не вижу", - сказал Юсупалиев во вторник РИА Новости, отвечая на вопрос о расширении линейки вакцин, применяемых в Узбекистане.Глава СЭС отметил, что однодозовые препараты очень удобные и "в идеале прийти к однодозовым вакцинам это было бы очень полезно"."Я думаю, нужно расширять линейку вакцин. Пандемия она еще здесь, чем больше будет вакцин и доступа, тем эффектнее будет работать система вакцинации", - добавил Юсупалиев.Узбекистанское предприятие Jurabek Laboratories в сентябре освоило серийное производство "Спутник V", в середине октября препарат начал поступать на внутренний рынок. Мощности производства в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют 2 миллиона доз в месяц. С апреля также осуществляются поставки "Спутника" из РФ. Партия из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 12 октября была доставлена в Узбекистан, ее получат граждане страны, отправляющиеся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.С 19 июля в республике введена обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше 18 лет, работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также для силовиков. В начале августа в стране вступили в силу поправки в законодательство, дающие работодателю право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.

https://ria.ru/20211021/vaktsina-1755586335.html

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в мире, узбекистан, здоровье - общество, ташкентская область, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"