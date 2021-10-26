Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
Иммунолог Болибок: новые ограничения в России связаны со штаммом коронавируса "дельта"
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, речь идет в основном о штамме "дельта". Степень его опасности и способ защиты назвал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
"Дельта"-штамм коронавируса впервые был обнаружен в Индии, но сейчас распространился на весь мир, включая Россию. Новые ограничительные меры в стране, включая введение нерабочих дней —"заслуга" именно этого варианта SARS-CoV-2. Дело в том, что его контагиозность — то есть способность к заражению —гораздо выше, чем у предыдущих штаммов, отметил Болибок.
"Коронавируса штамма "дельта" нужно чуть ли не в четыре раза меньше, чем при уханьском варианте, чтобы заразить человека", — пояснил он.
Для заражения этим штаммом достаточно пройти мимо больного, продолжил врач.
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"Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом "дельта" можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски", — объяснил Болибок.
Самый надежный способ обезопасить себя от штамма "дельта" остается прежним — это вакцинация.
"Я рекомендую вакцинироваться. Вакцина практически на сто процентов предотвращает смерть в результате этой болезни, а также она предохраняет от тяжелого течения COVID-19", — отметил Болибок.
Если говорить конкретно про наиболее распространенный в России препарат "Спутник V", то его эффективность против штамма "дельта" превышает 90 процентов, напомнил врач.