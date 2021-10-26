https://ria.ru/20211026/vaktsina-1756228143.html

Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть

Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть - РИА Новости, 26.10.2021

Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть

В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, речь идет в основном о штамме "дельта". Степень его опасности и... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T02:15

2021-10-26T02:15

2021-10-26T02:15

распространение коронавируса

общество

индия

воз

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

владимир болибок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756143212_0:273:3059:1993_1920x0_80_0_0_f9d01e31053a6c75b843c412e13bbabd.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В российских регионах вводят нерабочие дни из-за нового всплеска распространения коронавируса, речь идет в основном о штамме "дельта". Степень его опасности и способ защиты назвал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок."Дельта"-штамм коронавируса впервые был обнаружен в Индии, но сейчас распространился на весь мир, включая Россию. Новые ограничительные меры в стране, включая введение нерабочих дней —"заслуга" именно этого варианта SARS-CoV-2. Дело в том, что его контагиозность — то есть способность к заражению —гораздо выше, чем у предыдущих штаммов, отметил Болибок.Для заражения этим штаммом достаточно пройти мимо больного, продолжил врач."Кто-то из ВОЗ приводил сравнение, что если уханьским штаммом можно заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, то вариантом "дельта" можно заразиться, если пройти мимо его носителя, который идет без маски", — объяснил Болибок.Самый надежный способ обезопасить себя от штамма "дельта" остается прежним — это вакцинация.Если говорить конкретно про наиболее распространенный в России препарат "Спутник V", то его эффективность против штамма "дельта" превышает 90 процентов, напомнил врач.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

https://ria.ru/20211019/lekarstva-1755125683.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, индия, воз, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", владимир болибок