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В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию
В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию - РИА Новости, 26.10.2021
В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию
Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение "дорожной карты" по урегулированию конфликта, заявил во вторник... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:45
2021-10-26T14:45
в мире
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
родион мирошник
сильви берманн
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение "дорожной карты" по урегулированию конфликта, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник."Украина обсуждение "дорожной карты" урегулирования сорвала. Заседание политической подгруппы в Минском формате завершилось на час раньше запланированного. Координатор от ОБСЕ Сильви Берманн констатировала, что диалог прекращён из-за отказа вести обсуждение одной стороной - в лице господина Костина (представителя Киева в политической подгруппе – ред.)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, представитель Киева многократно и различными способами пытался увести диалог от обсуждения "дорожной карты"."Когда его загнали в рамки необходимости обсуждать именно "дорожную карту" и именно те пункты, которые обозначила координатор, запал у украинского переговорщика пропал", - дополнил Мирошник.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20211026/donbass-1756273561.html
https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html
киев
донецкая народная республика
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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, родион мирошник, сильви берманн, ситуация в днр и лнр, алексей арестович
14:45 26.10.2021
 
В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию

Представитель ЛНР Мирошник: Украина сорвала обсуждение дорожной карты по урегулированию

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение "дорожной карты" по урегулированию конфликта, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
"Украина обсуждение "дорожной карты" урегулирования сорвала. Заседание политической подгруппы в Минском формате завершилось на час раньше запланированного. Координатор от ОБСЕ Сильви Берманн констатировала, что диалог прекращён из-за отказа вести обсуждение одной стороной - в лице господина Костина (представителя Киева в политической подгруппе – ред.)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 12:14
Луганск призвал обеспечить права задержанного Киевом офицера ЛНР в СЦКК
По его словам, представитель Киева многократно и различными способами пытался увести диалог от обсуждения "дорожной карты".
"Когда его загнали в рамки необходимости обсуждать именно "дорожную карту" и именно те пункты, которые обозначила координатор, запал у украинского переговорщика пропал", - дополнил Мирошник.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 19:57
Лукашевич назвал задержание представителя ЛНР в СЦКК опасным прецедентом
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕРодион МирошникСильви БерманнСитуация в ДНР и ЛНРАлексей Арестович
 
 
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