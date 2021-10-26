https://ria.ru/20211026/uregulirovanie-1756316004.html

В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию

В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию - РИА Новости, 26.10.2021

В ЛНР обвинили Украину в срыве обсуждения дорожной карты по урегулированию

Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение "дорожной карты" по урегулированию конфликта, заявил во вторник... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:45

2021-10-26T14:45

2021-10-26T14:45

в мире

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

родион мирошник

сильви берманн

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156194/19/1561941979_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_260ac0c4ed5223320b40ddf2c996727b.jpg

ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Представители Киева в политической подгруппе контактной группы по Донбассу сорвали обсуждение "дорожной карты" по урегулированию конфликта, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник."Украина обсуждение "дорожной карты" урегулирования сорвала. Заседание политической подгруппы в Минском формате завершилось на час раньше запланированного. Координатор от ОБСЕ Сильви Берманн констатировала, что диалог прекращён из-за отказа вести обсуждение одной стороной - в лице господина Костина (представителя Киева в политической подгруппе – ред.)", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.По его словам, представитель Киева многократно и различными способами пытался увести диалог от обсуждения "дорожной карты"."Когда его загнали в рамки необходимости обсуждать именно "дорожную карту" и именно те пункты, которые обозначила координатор, запал у украинского переговорщика пропал", - дополнил Мирошник.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщал, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса, что позволит провести местные выборы на этих территориях. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20211026/donbass-1756273561.html

https://ria.ru/20211021/lnr-1755681095.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, родион мирошник, сильви берманн, ситуация в днр и лнр, алексей арестович