https://ria.ru/20211026/ukusy-1756353193.html

В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу

В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу - РИА Новости, 26.10.2021

В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу

Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:29

2021-10-26T17:29

2021-10-26T17:31

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москва

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КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.Диспетчер в анапском аэропорту вызвал наряд полицейских к борту, отправлявшемуся в Москву."Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки. 28-летняя девушка отказалась занять свое посадочное место, выражалась нецензурной бранью в отношении окружающих и в ходе конфликта причинила телесные повреждения бортпроводнице в виде укусов правого предплечья", - говорится в сообщении.Ее вывели из самолета. По данным полиции, от медицинского освидетельствования задержанная отказалась."В отношении нее сотрудниками транспортной полиции Анапы составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html

https://ria.ru/20210720/samolet-1741972394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, анапа, москва, россия