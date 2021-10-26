https://ria.ru/20211026/ukusy-1756353193.html
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу - РИА Новости, 26.10.2021
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу
Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:29
2021-10-26T17:29
2021-10-26T17:31
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.Диспетчер в анапском аэропорту вызвал наряд полицейских к борту, отправлявшемуся в Москву."Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки. 28-летняя девушка отказалась занять свое посадочное место, выражалась нецензурной бранью в отношении окружающих и в ходе конфликта причинила телесные повреждения бортпроводнице в виде укусов правого предплечья", - говорится в сообщении.Ее вывели из самолета. По данным полиции, от медицинского освидетельствования задержанная отказалась."В отношении нее сотрудниками транспортной полиции Анапы составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html
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происшествия, анапа, москва, россия
17:29 26.10.2021 (обновлено: 17:31 26.10.2021)
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу
В Анапе в аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу после просьбы занять свое место