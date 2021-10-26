Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/ukusy-1756353193.html
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу - РИА Новости, 26.10.2021
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу
Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:29
2021-10-26T17:31
происшествия
анапа
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_dc0cd9646b182457a8c87f7b00b33ff6.jpg
КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.Диспетчер в анапском аэропорту вызвал наряд полицейских к борту, отправлявшемуся в Москву."Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки. 28-летняя девушка отказалась занять свое посадочное место, выражалась нецензурной бранью в отношении окружающих и в ходе конфликта причинила телесные повреждения бортпроводнице в виде укусов правого предплечья", - говорится в сообщении.Ее вывели из самолета. По данным полиции, от медицинского освидетельствования задержанная отказалась."В отношении нее сотрудниками транспортной полиции Анапы составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", - добавляется в релизе.
https://ria.ru/20210813/samolet-1745702535.html
https://ria.ru/20210720/samolet-1741972394.html
анапа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1602932005_239:313:2552:2048_1920x0_80_0_0_9027cbcd14fa33bdaa6b820f347c0e58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, анапа, москва, россия
17:29 26.10.2021 (обновлено: 17:31 26.10.2021)
 
В анапском аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу

В Анапе в аэропорту пассажирка искусала бортпроводницу после просьбы занять свое место

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 окт – РИА Новости. Пассажирка, искусавшая в аэропорту Анапы бортпроводницу, вместо вылета в Москву ждет суда на Кубани, сообщает управление на транспорте МВД России по ЮФО.
Диспетчер в анапском аэропорту вызвал наряд полицейских к борту, отправлявшемуся в Москву.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 20:24
В Волгограде сел самолет Сочи — Уфа из-за разбушевавшегося пассажира
"Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одной из пассажирок во время посадки. 28-летняя девушка отказалась занять свое посадочное место, выражалась нецензурной бранью в отношении окружающих и в ходе конфликта причинила телесные повреждения бортпроводнице в виде укусов правого предплечья", - говорится в сообщении.
Ее вывели из самолета. По данным полиции, от медицинского освидетельствования задержанная отказалась.
"В отношении нее сотрудниками транспортной полиции Анапы составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" и по ч.6 ст. 11.17 КоАП РФ "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна", - добавляется в релизе.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 09:31
Во Владивостоке сняли с рейса двух пассажиров, не поделивших место у окна
 
ПроисшествияАнапаМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
Лента новостейМолния
Российские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму