https://ria.ru/20211026/ukraina-1756395276.html

ГТС Украины грозит оптимизация без транзита газа из России, заявил оператор

ГТС Украины грозит оптимизация без транзита газа из России, заявил оператор - РИА Новости, 26.10.2021

ГТС Украины грозит оптимизация без транзита газа из России, заявил оператор

Украине придётся оптимизировать газотранспортную систему и использовать только ту часть, которая необходима для обеспечения внутреннего потребления, в случае,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:29

2021-10-26T21:29

2021-10-26T21:31

экономика

украина

европа

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

оператор гтс украины

сергей макогон

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ИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украине придётся оптимизировать газотранспортную систему и использовать только ту часть, которая необходима для обеспечения внутреннего потребления, в случае, если транзит газа из РФ прекратится после 2024 года, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Да, у нас будут значительные избыточные мощности. Напомню, что в свое время наша ГТС строилась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу. Общая мощность украинской ГТС – 146 миллиардов кубометров – это почти три "Северных потока — 2". Но, к сожалению, транзит составляет лишь 40 миллиардов кубометров. Это означает, что 100 миллиардов кубометров транзитной мощности практически не используется. И если Россия все же прекратит транзит газа через Украину после 2024 года, мы будем вынуждены оптимизировать нашу систему, чтобы не тратить средства на ту инфраструктуру, которая не будет использоваться", - сказал Макогон в интервью сайту ТСН.По его словам, будет использоваться только та часть, которая нужна для обеспечения поставок внутри страны. Но демонтировать ГТС никто не планирует."Мы оставим часть, которая нам нужна для собственного рынка, остальное – оптимизируем. Потому что основная цель – снизить тариф для нашего потребителя. Мы не можем перевести все расходы на поддержку нашей ГТС на украинских потребителей. Резать ничего не планируем, это будет плановый процесс оптимизации системы, согласованный, рассчитанный", - сказал Макогон.По его словам, украинский рынок газа достаточно большой, так как Украина потребляет 30 миллиардов кубометров газа в год. Самостоятельно украинские компании добывают 20 миллиардов кубометров, еще 10 миллиардов кубометров страна импортирует из-за границы.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное на срок до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта в 2019 году. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.

https://ria.ru/20211026/kontrakt-1756391869.html

https://ria.ru/20211023/zelenskiy-1755954598.html

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европа

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экономика, украина, европа, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия