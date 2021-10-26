https://ria.ru/20211026/ukraina-1756385904.html

Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске

Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 26.10.2021

Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске

Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, он был объявлен в международный розыск, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:04

2021-10-26T20:04

2021-10-26T20:04

украина

брянская область

интерпол

мошенничество

криминал

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, он был объявлен в международный розыск, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Предварительно установлено, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему. Ее участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.Добавляется, что злоумышленники присвоили положенные нуждающимся выплаты на сумму 29 миллионов рублей."Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, возбуждено в 2012 году. Игорь Шитый скрылся от органов следствия на территории Украины, где проживает его родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - говорится в сообщении.Добавляется, что обвиняемый был задержан и уже передан представителям российских правоохранительных органов.

https://ria.ru/20211022/bryansk-1755818256.html

украина

брянская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, брянская область, интерпол, мошенничество, криминал, россия