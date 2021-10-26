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Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске
Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске - РИА Новости, 26.10.2021
Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске
Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, он был объявлен в международный розыск, сообщается на сайте "МВД... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:04
2021-10-26T20:04
украина
брянская область
интерпол
мошенничество
криминал
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, он был объявлен в международный розыск, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Предварительно установлено, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему. Ее участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.Добавляется, что злоумышленники присвоили положенные нуждающимся выплаты на сумму 29 миллионов рублей."Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, возбуждено в 2012 году. Игорь Шитый скрылся от органов следствия на территории Украины, где проживает его родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - говорится в сообщении.Добавляется, что обвиняемый был задержан и уже передан представителям российских правоохранительных органов.
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украина
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украина, брянская область, интерпол, мошенничество, криминал, россия
20:04 26.10.2021
 
Украина выдала России жителя Клинцов, находящегося в международном розыске

Украина выдала России жителя Клинцов, обвиняемого в мошенничестве

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция
Штаб-квартира Интерпола в Лионе, Франция - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Laurent Cipriani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украина выдала России обвиняемого в мошенничестве на сумму 29 миллионов рублей Игоря Шитого, он был объявлен в международный розыск, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Предварительно установлено, что в 2009 году житель города Клинцы Брянской области вместе с другими злоумышленниками разработал криминальную схему. Ее участники вводили в заблуждение местных жителей, которые имели право на получение материальной компенсации за имущество, утраченное вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.
Добавляется, что злоумышленники присвоили положенные нуждающимся выплаты на сумму 29 миллионов рублей.
"Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, возбуждено в 2012 году. Игорь Шитый скрылся от органов следствия на территории Украины, где проживает его родственник. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола", - говорится в сообщении.
Добавляется, что обвиняемый был задержан и уже передан представителям российских правоохранительных органов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:53
В Брянской области задержали мужчину, ранившего участкового
 
УкраинаБрянская областьИнтерполМошенничествоКриминалРоссия
 
 
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