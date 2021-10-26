https://ria.ru/20211026/ukraina-1756339193.html

Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД

Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 26.10.2021

Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД

Агрессивные заявления украинских политиков связаны с желанием Киева переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:22

2021-10-26T16:22

2021-10-26T16:50

в мире

украина

киев

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Агрессивные заявления украинских политиков связаны с желанием Киева переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности, на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки", - добавила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20211026/ugrozy-1756338716.html

украина

киев

россия

западная европа

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в мире, украина, киев, россия, мария захарова, западная европа