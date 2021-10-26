https://ria.ru/20211026/ukraina-1756339193.html
Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД
Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД - РИА Новости, 26.10.2021
Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД
Агрессивные заявления украинских политиков связаны с желанием Киева переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию, заявила официальный... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:22
2021-10-26T16:22
2021-10-26T16:50
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киев
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мария захарова
западная европа
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Агрессивные заявления украинских политиков связаны с желанием Киева переключить внимание граждан с внутренних проблем на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности, на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки", - добавила официальный представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20211026/ugrozy-1756338716.html
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в мире, украина, киев, россия, мария захарова, западная европа
16:22 26.10.2021 (обновлено: 16:50 26.10.2021)
Киев хочет переключить внимание граждан на Россию, заявили в МИД
МИД считает, что заявления Киева связаны с желанием переключить внимание граждан на Россию