https://ria.ru/20211026/ugrozy-1756339640.html

Захарова усомнилась, что Киев повторит в ООН угрозы обстрела России

Захарова усомнилась, что Киев повторит в ООН угрозы обстрела России - РИА Новости, 26.10.2021

Захарова усомнилась, что Киев повторит в ООН угрозы обстрела России

РФ сомневается, что Киев осмелится повторить угрозы нанесения ракетного удара по России на площадках ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:23

2021-10-26T16:23

2021-10-26T16:46

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. РФ сомневается, что Киев осмелится повторить угрозы нанесения ракетного удара по России на площадках ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович пригрозил Москве направлением ракет оперативно-тактического уровня в рамках "паритетных действий в ответ на действия России"."Однако другие заявления не могут не вызывать беспокойство. Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях", - заявила Захарова, как следует из релиза на сайте ведомства.По ее словам, причины подобного поведения украинских политиков понятны."Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности, на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки", - добавила официальный представитель МИД РФ.По словам Захаровой, среди украинских политиков и чиновников давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам, иногда комичным, в частности обвинения в том, что украинские граждане недостаточно активно вакцинируются от коронавируса. Комментарии здесь излишни, отметила она.

https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755777773.html

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в мире, киев, оон, обсе, угрозы, россия, москва, мария захарова, западная европа, алексей арестович