16:23 26.10.2021 (обновлено: 16:46 26.10.2021)
Захарова усомнилась, что Киев повторит в ООН угрозы обстрела России
Захарова усомнилась, что Киев повторит в ООН слова угрозы ракетного удара по Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. РФ сомневается, что Киев осмелится повторить угрозы нанесения ракетного удара по России на площадках ООН и ОБСЕ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы администрации президента Украины Алексей Арестович пригрозил Москве направлением ракет оперативно-тактического уровня в рамках "паритетных действий в ответ на действия России".
"Однако другие заявления не могут не вызывать беспокойство. Речь идет об агрессивных высказываниях в СМИ с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий. Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях", - заявила Захарова, как следует из релиза на сайте ведомства.
По ее словам, причины подобного поведения украинских политиков понятны.
"Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности, на Россию. Эта тактика не нова, так делают многие страны Западной Европы и Северной Америки", - добавила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, среди украинских политиков и чиновников давно вошли в моду антироссийские высказывания по самым разным сюжетам, иногда комичным, в частности обвинения в том, что украинские граждане недостаточно активно вакцинируются от коронавируса. Комментарии здесь излишни, отметила она.
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