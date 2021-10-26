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МИД призвал Германию и Францию оценить угрозы Украины в адрес России
МИД призвал Германию и Францию оценить угрозы Украины в адрес России - РИА Новости, 26.10.2021
МИД призвал Германию и Францию оценить угрозы Украины в адрес России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ФРГ и Францию, ратующих за встречи в "нормандском формате", оценить угрозы Украины в адрес России,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:19
2021-10-26T17:48
в мире
франция
россия
украина
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ФРГ и Францию, ратующих за встречи в "нормандском формате", оценить угрозы Украины в адрес России, способствуют ли они прогрессу на переговорах.По словам Захаровой, вызывает вопросы поведение российских партнеров по "нормандскому формату" – Берлина и Парижа. "В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России", - сказала официальный представитель МИД РФ, комментируя антироссийские высказывания, звучащие из Киева."Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч "нормандского формата", оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков", - заявила Захарова.
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в мире, франция, россия, украина, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:19 26.10.2021 (обновлено: 17:48 26.10.2021)
 
МИД призвал Германию и Францию оценить угрозы Украины в адрес России

Захарова призвала ФРГ и Францию оценить угрозы украинских политиков в адрес Москвы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала ФРГ и Францию, ратующих за встречи в "нормандском формате", оценить угрозы Украины в адрес России, способствуют ли они прогрессу на переговорах.
По словам Захаровой, вызывает вопросы поведение российских партнеров по "нормандскому формату" – Берлина и Парижа. "В прошлом они заявляли о своем намерении содействовать разрешению внутриукраинского конфликта, однако теперь никак не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения и последовательно заводит в тупик переговоры с Донецком и Луганском в Контактной группе. А теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России", - сказала официальный представитель МИД РФ, комментируя антироссийские высказывания, звучащие из Киева.
"Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч "нормандского формата", оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков", - заявила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 16:23
Захарова усомнилась, что Киев повторит в ООН угрозы обстрела России
 
В миреФранцияРоссияУкраинаГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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