10:04 26.10.2021 (обновлено: 17:51 26.10.2021)
"Сумасшедшая": немцы возмутились угрозами главы Минобороны в адрес России
Читатели Spiegel призвали главу Минобороны ФРГ уйти из политики после угроз в адрес России
© AP Photo / dpa/Kay NietfeldПредседатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
© AP Photo / dpa/Kay Nietfeld
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel прокомментировали заявление главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России. Многие считают, что такие угрозы опасны в первую очередь для самой Германии.
"Доктрина ядерного сдерживания заключается не в том, чтобы этим оружием угрожать! Это все равно что грабители звонили бы и говорили: если не оставишь входную дверь открытой, мы ворвемся к тебе домой!" — написал пользователь с ником Namenlos.
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"Меня всегда удивляют разговоры о нападении России на западные страны. Вам не кажется, что создается искусственная угроза для процветания военно-промышленного комплекса?" — задался вопросом WInfried-30kyiq7nR
"Если ХДС не останется у власти, Германия может превратиться в ядерную пустыню. Эта женщина сумасшедшая, а ее некомпетентность опасна. Ей лучше вернуться в Саар и никогда больше не возвращаться в политику. Надо бы еще подарить ей игрушечный авианосец, чтобы ей было чем заняться", — сыронизировал JuerGenredeTmit.
"Некоторые здесь, кажется, не понимают, что первый удар неизбежно повлечет за собой ответ и запустит цепную реакцию. Мы выглядим весьма устаревшими на фоне передовых российских ракетных технологий. Такие угрозы совершенно абсурдны. Крамп-Карренбауэр просто заявила, что мы готовы положить конец миру и оставляем за собой право быть в этом первыми", — посетовал MrSpock.
"Эта женщина была обузой для нашей страны и раньше. Сначала фатальная ошибка в Афганистане, затем нелепое ожидание с Мали вместо немедленного возвращения солдат, а теперь она хочет втянуть нас в ядерную войну с Россией", — отметил JoergAhoi.
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"Интересно, она вообще знает, что такое атомные бомбы на самом деле и каковы будут последствия их применения?" — возмутился Mapachito.
"Евро и доллар падают, цены на газ и сырую нефть стремительно растут, поэтому НАТО чувствует себя в опасности. Единственное, что помогает, — это немного риторики времен холодной войны", — подытожили пользователи.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на вопрос, размышляет ли НАТО о сценариях сдерживания России для балтийского и черноморского регионов, в том числе с применением ядерного оружия. По ее мнению, нужно ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства.
Позже российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту из-за высказываний Крамп-Карренбауэр. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, назвал их "фантазиями" для удовлетворения фанатов.