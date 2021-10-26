https://ria.ru/20211026/ugroza-1756237188.html
В Финляндии заявили о ненависти к России
Опрос показал, что более половины финнов считают Россию военной угрозой - РИА Новости, 26.10.2021
В Финляндии заявили о ненависти к России
Более половины финнов считают Россию военной угрозой, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром деловой жизни (Eva). РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T07:50
2021-10-26T07:50
2021-10-26T11:22
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Более половины финнов считают Россию военной угрозой, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром деловой жизни (Eva).Как говорится в исследовании, за такой вариант проголосовали 60 процентов респондентов. Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России.Так, в 2012 году положительно страну воспринимали 63 процента финнов, тогда как сейчас — 34 процента участников опроса. Отрицательное отношение к стране выросло с 30 до 45 процентов.Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России и действиями страны на мировой арене и отмечают "негативные события".Финский аналитик заключил, что хуже к стране стали относиться представители молодого поколения.Результаты исследования основаны на ответах более двух тысяч человек, полученных за период с марта по апрель. Респонденты представляют все население страны от 18 до 79 лет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211008/finlyandiya-1753650183.html
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в мире, финляндия, россия
07:50 26.10.2021 (обновлено: 11:22 26.10.2021)
Опрос показал, что более половины финнов считают Россию военной угрозой
Аналитический центр Eva: 60 процентов финнов считают Россию военной угрозой