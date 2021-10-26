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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211026/uchenye-1756346889.html
Ученые разработали способ получения лютеиновой пасты из криосырья
Ученые разработали способ получения лютеиновой пасты из криосырья - РИА Новости, 26.10.2021
Ученые разработали способ получения лютеиновой пасты из криосырья
Способ получения лютеиновой пасты из криосырья с помощью холода в Якутии разработали молодые ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:56
2021-10-26T16:56
наука
северо-восточный федеральный университет
россия
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ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Способ получения лютеиновой пасты из криосырья с помощью холода в Якутии разработали молодые ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает пресс-служба вуза.Как отметили в университете, работа проводилась в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки РФ.Ученые в Якутии нашли экономически выгодный способ получения лютеина. При недостатке этого природного пигмента у человека ухудшается зрение. "Разработанный способ коллективом молодых ученых Северо-Восточного федерального университета позволяет получить лютеиновую пасту из надземной части растительного криосырья, при этом используется естественный, климатический холод", - рассказали в пресс-службе.По словам профессора института естественных наук СВФУ Надежды Чириковой, в республике произрастают растения с повышенным содержанием лютеина и β-каротина или провитамина А. Но эти вещества быстро окисляются под воздействием высоких температур окружающей среды."Мы разработали способ, поддерживающий содержание действующих веществ в средстве на стабильно высоком уровне. Способ относится к биотехнологии растений и может быть применен для профилактики заболеваний глаз человека, особенно это актуально для жителей Севера, где наблюдается недостаток многих витаминов и антиоксидантов", – приводятся слова Чириковой.
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северо-восточный федеральный университет, россия
16:56 26.10.2021
 
Ученые разработали способ получения лютеиновой пасты из криосырья

Якутские ученые разработали способ получения лютеиновой пасты из криосырья

© Фото : пресс-служба УрФУРабота в химической лаборатории
Работа в химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : пресс-служба УрФУ
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 окт – РИА Новости. Способ получения лютеиновой пасты из криосырья с помощью холода в Якутии разработали молодые ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), сообщает пресс-служба вуза.
Как отметили в университете, работа проводилась в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки РФ.
Ученые в Якутии нашли экономически выгодный способ получения лютеина. При недостатке этого природного пигмента у человека ухудшается зрение. "Разработанный способ коллективом молодых ученых Северо-Восточного федерального университета позволяет получить лютеиновую пасту из надземной части растительного криосырья, при этом используется естественный, климатический холод", - рассказали в пресс-службе.
По словам профессора института естественных наук СВФУ Надежды Чириковой, в республике произрастают растения с повышенным содержанием лютеина и β-каротина или провитамина А. Но эти вещества быстро окисляются под воздействием высоких температур окружающей среды.
"Мы разработали способ, поддерживающий содержание действующих веществ в средстве на стабильно высоком уровне. Способ относится к биотехнологии растений и может быть применен для профилактики заболеваний глаз человека, особенно это актуально для жителей Севера, где наблюдается недостаток многих витаминов и антиоксидантов", – приводятся слова Чириковой.
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НаукаСеверо-Восточный федеральный университетРоссия
 
 
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