https://ria.ru/20211026/ucheniya-1756238580.html

Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес"

Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес" - РИА Новости, 26.10.2021

Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес"

Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T08:21

2021-10-26T08:21

2021-10-26T09:02

безопасность

черноморский флот вмф россии

черное море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149313/73/1493137334_0:210:3068:1936_1920x0_80_0_0_0ba6c81c80f279c002b36b58d0251669.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес"."В ходе учения после запуска ракеты-мишени "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес" боевой расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. <…> Воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров", — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.Кроме того, команда БПРК "Бал" во время маневров уничтожила корабельную группу условного противника на дальних и ближних рубежах поражения, а впоследствии выполнила нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса.Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря закрыли для судоходства. Для этого ЧФ задействовал 20 боевых и вспомогательных кораблей.Минобороны приняло на вооружение береговые комплексы "Бал" в 2008 году. Они оснащены противокорабельными ракетами Х-35 (У) и предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и другой инфраструктуры. БРК "Утес" заступил на боевое дежурство в 1972 году, его обновили в 2016-м. Вооружен ракетами П-35. Ранее сообщалось, что комплекс могут модернизировать для пусков сверхзвуковых ПКР "Оникс".

https://ria.ru/20211023/iskander-e-1755905826.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, черноморский флот вмф россии, черное море