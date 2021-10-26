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Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес"
Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес" - РИА Новости, 26.10.2021
Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес"
Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:21
2021-10-26T09:02
безопасность
черноморский флот вмф россии
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес"."В ходе учения после запуска ракеты-мишени "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес" боевой расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. &lt;…&gt; Воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров", — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.Кроме того, команда БПРК "Бал" во время маневров уничтожила корабельную группу условного противника на дальних и ближних рубежах поражения, а впоследствии выполнила нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса.Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря закрыли для судоходства. Для этого ЧФ задействовал 20 боевых и вспомогательных кораблей.Минобороны приняло на вооружение береговые комплексы "Бал" в 2008 году. Они оснащены противокорабельными ракетами Х-35 (У) и предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и другой инфраструктуры. БРК "Утес" заступил на боевое дежурство в 1972 году, его обновили в 2016-м. Вооружен ракетами П-35. Ранее сообщалось, что комплекс могут модернизировать для пусков сверхзвуковых ПКР "Оникс".
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безопасность, черноморский флот вмф россии, черное море
08:21 26.10.2021 (обновлено: 09:02 26.10.2021)
 
Черноморский флот провел ракетные стрельбы системами "Бал" и "Утес"

Черноморский флот провел ракетные стрельбы комплексов "Бал" и фрегата "Адмирал Григорович"

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму
Береговой ракетный комплекс (БРК) Утес в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) провел совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК "Бал" и "Утес".
"В ходе учения после запуска ракеты-мишени "Прогресс" из пусковых установок комплекса "Утес" боевой расчет противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял на сопровождение воздушную цель. <…> Воздушная цель была успешно поражена на дистанции более 40 километров", — говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.
Кроме того, команда БПРК "Бал" во время маневров уничтожила корабельную группу условного противника на дальних и ближних рубежах поражения, а впоследствии выполнила нормативы по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса.
Для обеспечения безопасности морской полигон в акватории Черного моря закрыли для судоходства. Для этого ЧФ задействовал 20 боевых и вспомогательных кораблей.
Минобороны приняло на вооружение береговые комплексы "Бал" в 2008 году. Они оснащены противокорабельными ракетами Х-35 (У) и предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и другой инфраструктуры.
БРК "Утес" заступил на боевое дежурство в 1972 году, его обновили в 2016-м. Вооружен ракетами П-35. Ранее сообщалось, что комплекс могут модернизировать для пусков сверхзвуковых ПКР "Оникс".
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БезопасностьЧерноморский флот ВМФ РоссииЧерное море
 
 
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