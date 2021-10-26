https://ria.ru/20211026/turtsiya-1756368233.html
В Турции продлили разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
В Турции продлили разрешение на использование войск в Сирии и Ираке - РИА Новости, 26.10.2021
В Турции продлили разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
Парламент Турции на заседании во вторник продлил на два года разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:27
2021-10-26T18:27
2021-10-26T18:31
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АНКАРА, 26 окт - РИА Новости. Парламент Турции на заседании во вторник продлил на два года разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты голосования.Согласно решению парламента, мандат на использование ВС Турции в Ираке и Сирии продлен до октября 2023 года. Это решение поддержали депутаты от правящей в Турции Партии справедливости и развития, а также националистической Партии национального движения, против выступили оппозиционные Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов.Парламент Турции в октябре 2014 года впервые дал разрешение на использование национальных вооруженных сил в Сирии и Ираке. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2020 годах он продлевался еще на год.
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в мире, сирия, турция, ирак
18:27 26.10.2021 (обновлено: 18:31 26.10.2021)
В Турции продлили разрешение на использование войск в Сирии и Ираке
Парламент Турции продлил на два года разрешение на использование войск в Сирии и Ираке