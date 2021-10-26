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Еврокомиссар поддержал идею о разделении цен на газ и электричество
Еврокомиссар поддержал идею о разделении цен на газ и электричество - РИА Новости, 26.10.2021
Еврокомиссар поддержал идею о разделении цен на газ и электричество
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон поддерживает идею Франции о разделении цен на газ и электричество. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:36
2021-10-26T12:36
в мире
природный газ
европа
евросоюз
цены
электричество
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ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон поддерживает идею Франции о разделении цен на газ и электричество."Я думаю, что Франция правильно сделала, подняв этот вопрос. Энергетический кризис мы переживаем каждые 5 или 10 лет", - сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV.Отвечая на ремарку ведущего о том, что многие страны ЕС это предложение не поддержали, еврокомиссар отметил: "Нормально, что все высказываются. Мы ведем переговоры. И по этой причине мы попросили Европейское энергетическое агентство быстро провести исследование, чтобы четко изучить развитие энергетической ситуации".Вместе с тем Бретон усомнился в эффективности идеи о совместной закупке газа странами ЕС."Это идея, я не знаю, будет ли она эффективной. Она была, в частности, предложена Испанией. Мы ее рассмотрим", - указал Бретон.Он напомнил, что 30% газа страны Европы закупают в России.Во вторник министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании обсудят ситуацию с ценами на газ и, вероятно, затронут вопрос поставок этого топлива из России.
https://ria.ru/20211026/gaz-1756274683.html
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в мире, природный газ, европа, евросоюз, цены, электричество
12:36 26.10.2021
 
Еврокомиссар поддержал идею о разделении цен на газ и электричество

Еврокомиссар Бретон поддержал идею Франции о разделении цен на газ и электричество

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон поддерживает идею Франции о разделении цен на газ и электричество.
"Я думаю, что Франция правильно сделала, подняв этот вопрос. Энергетический кризис мы переживаем каждые 5 или 10 лет", - сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV.
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Отвечая на ремарку ведущего о том, что многие страны ЕС это предложение не поддержали, еврокомиссар отметил: "Нормально, что все высказываются. Мы ведем переговоры. И по этой причине мы попросили Европейское энергетическое агентство быстро провести исследование, чтобы четко изучить развитие энергетической ситуации".
Вместе с тем Бретон усомнился в эффективности идеи о совместной закупке газа странами ЕС.
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Еврокомиссар по энергетике рассказал о совместных закупках газа у России
"Это идея, я не знаю, будет ли она эффективной. Она была, в частности, предложена Испанией. Мы ее рассмотрим", - указал Бретон.
Он напомнил, что 30% газа страны Европы закупают в России.
Во вторник министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании обсудят ситуацию с ценами на газ и, вероятно, затронут вопрос поставок этого топлива из России.
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