https://ria.ru/20211026/tsb-1756233663.html

Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий

Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий - РИА Новости, 26.10.2021

Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий

Российские банки опасаются предложения Банка России расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемой работой... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:12

2021-10-26T05:12

2021-10-26T05:12

экономика

москва

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские банки опасаются предложения Банка России расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемой работой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе на базе ЦБ "Знай своего клиента", отметив необходимость его последующей доработки. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.Планируется, что ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий). Таким образом, платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.В ассоциации указали, что "особое опасение" вызывает тот факт, что отзыв лицензии может последовать за невыполнение или нарушение требований, касающихся организации "процедуры информирования клиентов об отнесении их ЦБ РФ к группам риска подозрительных операций". При этом лишение лицензии не грозит банкам, которые не используют оценку регулятора.Кроме того, в ассоциации заметили, что кредитные организации, которые не используют оценку ЦБ, находятся в "более выгодном положении" и с точки зрения "операционных затрат" на организацию процесса информирования клиентов. Согласно проекту закона, кредитные организации фактически должны выступать в роли посредника по передаче информации об оценке, которую формирует ЦБ РФ.АБР обращает внимание на то, что это дорогостоящий бесперебойный процесс, в то время как одна из целей законопроекта – снизить операционные издержки кредитных организаций. Ассоциация предложила размещать информацию об оценке риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ЦБ. По мнению банков, это упростит процесс и сделает его более прозрачным.

https://ria.ru/20211025/finansy-1756126320.html

https://ria.ru/20211008/bank-1753613058.html

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экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия