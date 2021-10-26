Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/tsb-1756233663.html
Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий
Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий - РИА Новости, 26.10.2021
Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий
Российские банки опасаются предложения Банка России расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемой работой... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:12
2021-10-26T05:12
экономика
москва
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские банки опасаются предложения Банка России расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемой работой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе на базе ЦБ "Знай своего клиента", отметив необходимость его последующей доработки. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.Планируется, что ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий). Таким образом, платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.В ассоциации указали, что "особое опасение" вызывает тот факт, что отзыв лицензии может последовать за невыполнение или нарушение требований, касающихся организации "процедуры информирования клиентов об отнесении их ЦБ РФ к группам риска подозрительных операций". При этом лишение лицензии не грозит банкам, которые не используют оценку регулятора.Кроме того, в ассоциации заметили, что кредитные организации, которые не используют оценку ЦБ, находятся в "более выгодном положении" и с точки зрения "операционных затрат" на организацию процесса информирования клиентов. Согласно проекту закона, кредитные организации фактически должны выступать в роли посредника по передаче информации об оценке, которую формирует ЦБ РФ.АБР обращает внимание на то, что это дорогостоящий бесперебойный процесс, в то время как одна из целей законопроекта – снизить операционные издержки кредитных организаций. Ассоциация предложила размещать информацию об оценке риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ЦБ. По мнению банков, это упростит процесс и сделает его более прозрачным.
https://ria.ru/20211025/finansy-1756126320.html
https://ria.ru/20211008/bank-1753613058.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, москва, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия
05:12 26.10.2021
 
Банки в России обеспокоились возможным ростом числа отзываемых лицензий

Ассоциация банков России: ЦБ хочет расширить число оснований для отзыва лицензий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российские банки опасаются предложения Банка России расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемой работой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе на базе ЦБ "Знай своего клиента", отметив необходимость его последующей доработки. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.
Объявления о кредитах наличными на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 13:52
Центробанк прокомментировал переход россиян к нелегальным кредиторам
Планируется, что ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий). Таким образом, платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.
"Законопроект существенно расширяет перечень оснований, влекущих отзыв (аннулирование) лицензии у КО (кредитных организаций – ред.), не учитывая принципы "справедливости (разумности) и соразмерности" допущенного нарушения и ответственности за него", - сказано в материалах АБР.
В ассоциации указали, что "особое опасение" вызывает тот факт, что отзыв лицензии может последовать за невыполнение или нарушение требований, касающихся организации "процедуры информирования клиентов об отнесении их ЦБ РФ к группам риска подозрительных операций". При этом лишение лицензии не грозит банкам, которые не используют оценку регулятора.
Кроме того, в ассоциации заметили, что кредитные организации, которые не используют оценку ЦБ, находятся в "более выгодном положении" и с точки зрения "операционных затрат" на организацию процесса информирования клиентов. Согласно проекту закона, кредитные организации фактически должны выступать в роли посредника по передаче информации об оценке, которую формирует ЦБ РФ.
АБР обращает внимание на то, что это дорогостоящий бесперебойный процесс, в то время как одна из целей законопроекта – снизить операционные издержки кредитных организаций. Ассоциация предложила размещать информацию об оценке риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ЦБ. По мнению банков, это упростит процесс и сделает его более прозрачным.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября, 08:54
ЦБ отозвал лицензию у Орбанка
 
ЭкономикаМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Российские банки начали повышать ставки по вкладам
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
Лента новостейМолния
Российские банки начали повышать ставки по вкладамГлава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму