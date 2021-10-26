https://ria.ru/20211026/tramp-1756360825.html
Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH
Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH - РИА Новости, 26.10.2021
Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH
Компания по интернет-инфраструктуре RightForge предоставит свои ресурсы для хостинга социальной сети, о запуске которой заявил экс-президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:56
2021-10-26T17:56
2021-10-26T17:58
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Компания по интернет-инфраструктуре RightForge предоставит свои ресурсы для хостинга социальной сети, о запуске которой заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает издание Axios.Трамп 20 октября объявил о запуске собственной социальной сети TRUTH, созданной с целью противостоять "тирании" технологических гигантов.Глава RightForge Мартин Авила заявил изданию, что в компании рассчитывают на 75 миллионов пользователей новой соцсети. "Мы подготавливаем фундамент. Поэтому серверы будут повсюду", - сказал он.По словам Авилы, после изгнания Трампа из крупнейших социальных сетей и отказа Amazon от предоставления серверов для дружественного экс-президенту ресурса Parler его компания использовала 2021 год для создания глобальной сети охвата."Если вы думаете, что президент должен быть лишен платформы для высказываний, значит, по нашему мнению, вы не хотите жить в свободной стране", - отметил Авила.Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.
https://ria.ru/20211022/tramp-1755839969.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий
17:56 26.10.2021 (обновлено: 17:58 26.10.2021)
Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH
Компания RightForge предоставит свои ресурсы для хостинга социальной сети Трампа TRUTH
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости.
Компания по интернет-инфраструктуре RightForge предоставит свои ресурсы для хостинга социальной сети, о запуске которой заявил экс-президент США Дональд Трамп
, сообщает издание Axios.
Трамп 20 октября объявил о запуске собственной социальной сети TRUTH, созданной с целью противостоять "тирании" технологических гигантов.
Глава RightForge Мартин Авила заявил изданию, что в компании рассчитывают на 75 миллионов пользователей новой соцсети. "Мы подготавливаем фундамент. Поэтому серверы будут повсюду", - сказал он.
По словам Авилы, после изгнания Трампа из крупнейших социальных сетей и отказа Amazon от предоставления серверов для дружественного экс-президенту ресурса Parler его компания использовала 2021 год для создания глобальной сети охвата.
"Если вы думаете, что президент должен быть лишен платформы для высказываний, значит, по нашему мнению, вы не хотите жить в свободной стране", - отметил Авила.
Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий
США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену
. Трамп поражение не признает.