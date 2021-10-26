https://ria.ru/20211026/tramp-1756360825.html

Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH

Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH - РИА Новости, 26.10.2021

Компания RightForge предоставит ресурсы для соцсети Трампа TRUTH

Компания по интернет-инфраструктуре RightForge предоставит свои ресурсы для хостинга социальной сети, о запуске которой заявил экс-президент США Дональд Трамп,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:56

2021-10-26T17:56

2021-10-26T17:58

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технологии

сша

джо байден

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Компания по интернет-инфраструктуре RightForge предоставит свои ресурсы для хостинга социальной сети, о запуске которой заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщает издание Axios.Трамп 20 октября объявил о запуске собственной социальной сети TRUTH, созданной с целью противостоять "тирании" технологических гигантов.Глава RightForge Мартин Авила заявил изданию, что в компании рассчитывают на 75 миллионов пользователей новой соцсети. "Мы подготавливаем фундамент. Поэтому серверы будут повсюду", - сказал он.По словам Авилы, после изгнания Трампа из крупнейших социальных сетей и отказа Amazon от предоставления серверов для дружественного экс-президенту ресурса Parler его компания использовала 2021 год для создания глобальной сети охвата."Если вы думаете, что президент должен быть лишен платформы для высказываний, значит, по нашему мнению, вы не хотите жить в свободной стране", - отметил Авила.Трампа "забанили" практически во всех соцсетях после событий 6 января, когда толпа его сторонников взяла штурмом Капитолий США и временно помешала утверждению итогов президентских выборов, на которых Трамп проиграл Джо Байдену. Трамп поражение не признает.

https://ria.ru/20211022/tramp-1755839969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, джо байден, дональд трамп, капитолий