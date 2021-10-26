https://ria.ru/20211026/televidenie-1756391240.html

"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире

"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире - РИА Новости, 26.10.2021

"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, о якобы пропаже которой сообщалось накануне, появилась в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:43

2021-10-26T20:43

2021-10-26T20:52

андрей малахов

светлана светличная

культура

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, о якобы пропаже которой сообщалось накануне, появилась в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы Светличной заявил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское. О поисках женщины, не называя ее имени, сообщили и в столичном главке МВД. Во вторник стало известно, что Светличная найдена живой сотрудниками полиции.В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Светличная заявила, что у нее случилась "маленькая неприятность", подробности которой она не хочет раскрывать."Мне было плохо и спать, мне делали уколы, со мной были врачи. Я сейчас прошлась, надеясь на то, что не упаду. И такое бывает, часто кружится голова", - сказала актриса.На вопрос Малахова, чем ей хотелось бы заняться после эфира, Светличная прямо не ответила."Во-первых, вы мне устроили очень приятный сюрприз, и он мне был нужен сегодня, и он пришел вовремя. Иначе я иногда думала о том, что зря живу, что жизнь моя прошла мимо. Мимо моих любимых "Стряпух" (фильм Эдмонда Кеосаяна - ред.), мимо Габи (Набель, роль Светличной в "Семнадцати мгновениях весны" - ред.), - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756311477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей малахов, светлана светличная, культура