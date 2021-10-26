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"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире
"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире - РИА Новости, 26.10.2021
"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире
Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, о якобы пропаже которой сообщалось накануне, появилась в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:43
2021-10-26T20:52
андрей малахов
светлана светличная
культура
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, о якобы пропаже которой сообщалось накануне, появилась в эфире телеканала "Россия 1".В понедельник источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы Светличной заявил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское. О поисках женщины, не называя ее имени, сообщили и в столичном главке МВД. Во вторник стало известно, что Светличная найдена живой сотрудниками полиции.В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Светличная заявила, что у нее случилась "маленькая неприятность", подробности которой она не хочет раскрывать."Мне было плохо и спать, мне делали уколы, со мной были врачи. Я сейчас прошлась, надеясь на то, что не упаду. И такое бывает, часто кружится голова", - сказала актриса.На вопрос Малахова, чем ей хотелось бы заняться после эфира, Светличная прямо не ответила."Во-первых, вы мне устроили очень приятный сюрприз, и он мне был нужен сегодня, и он пришел вовремя. Иначе я иногда думала о том, что зря живу, что жизнь моя прошла мимо. Мимо моих любимых "Стряпух" (фильм Эдмонда Кеосаяна - ред.), мимо Габи (Набель, роль Светличной в "Семнадцати мгновениях весны" - ред.), - добавила она.
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андрей малахов, светлана светличная, культура
20:43 26.10.2021 (обновлено: 20:52 26.10.2021)
 
"Пропавшая" в Москве актриса Светлана Светличная появилась в телеэфире

Светлана Светличная, о пропаже которой сообщалось накануне, появилась в телеэфире

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная, о якобы пропаже которой сообщалось накануне, появилась в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы Светличной заявил в полицию об исчезновении матери в московском районе Богородское. О поисках женщины, не называя ее имени, сообщили и в столичном главке МВД. Во вторник стало известно, что Светличная найдена живой сотрудниками полиции.
В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Светличная заявила, что у нее случилась "маленькая неприятность", подробности которой она не хочет раскрывать.
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 14:32В России
Полиция нашла пропавшую в Москве актрису Светличную
"Мне было плохо и спать, мне делали уколы, со мной были врачи. Я сейчас прошлась, надеясь на то, что не упаду. И такое бывает, часто кружится голова", - сказала актриса.
На вопрос Малахова, чем ей хотелось бы заняться после эфира, Светличная прямо не ответила.
"Во-первых, вы мне устроили очень приятный сюрприз, и он мне был нужен сегодня, и он пришел вовремя. Иначе я иногда думала о том, что зря живу, что жизнь моя прошла мимо. Мимо моих любимых "Стряпух" (фильм Эдмонда Кеосаяна - ред.), мимо Габи (Набель, роль Светличной в "Семнадцати мгновениях весны" - ред.), - добавила она.
 
Андрей МалаховСветлана СветличнаяКультура
 
 
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