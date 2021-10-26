https://ria.ru/20211026/tekhnologii-1756289190.html

"Яндекс" и "Ростелеком" подписали Кодекс этики искусственного интеллекта

"Яндекс" и "Ростелеком" подписали Кодекс этики искусственного интеллекта - РИА Новости, 26.10.2021

"Яндекс" и "Ростелеком" подписали Кодекс этики искусственного интеллекта

Кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года,... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:11

2021-10-26T13:11

2021-10-26T16:12

общество

технологии

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высшая школа экономики (вшэ)

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кодекс этики искусственного интеллекта, разработанный с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, подписали в Москве, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии подписания приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, "Ростелеком", "Яндекс", "Сколково", InfoWatch, НИУ ВШЭ, "Сбер", МТС, VK, "Газпром нефть", РФПИ и другие - всего около двух десятков компаний."В декабре 2020 года президент призвал сообщество искусственного интеллекта к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса. Мы с вами присутствуем при добровольном участии компаний и организаций в области искусственного интеллекта, которые присоединяются к некому единому кодексу", - сказал Чернышенко в рамках международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".По его словам, Россия является одним из лидеров по технологиям в искусственном интеллекте, входит в 20 стран, где есть утвержденные этические кодексы. Так, ключевые принципы этического кодекса искусственного интеллекта - прозрачность, правдивость, ответственное отношение.Согласно сообщению "Сбера", кодекс провозглашает человеко-ориентированный и гуманистический подход при развитии технологий искусственного интеллекта, принципы недискриминации, безопасности работы с данными и информационной безопасности, идентификации ИИ в общении с человеком и уважения автономии воли человека, а также ответственности за последствия применения искусственного интеллекта. Приверженность кодексу станет ключевым элементом социальной ответственности компаний, разрабатывающих и внедряющих технологии ИИ в России."Поэтому, опираясь на лучшие мировые практики, Россия будет занимать место в десятке стран, для которых важен вопрос этичности в развитии технологий. Именно искусственный интеллект является самой важной технологией 21 века, имеет абсолютно государственное значение", - подчеркнул Чернышенко. Он добавил, что до конца 2021 года присоединиться к кодексу могут не менее 100 компаний.

https://ria.ru/20211025/nauka-1756213510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сколково, высшая школа экономики (вшэ), дмитрий чернышенко, яндекс, россия