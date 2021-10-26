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https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756395131.html
"Пропажа" Светличной привела к смерти человека
Глава "Лиза Алерт" заявил о гибели человека из-за "пропажи" Светличной - РИА Новости, 27.10.2021
"Пропажа" Светличной привела к смерти человека
Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-26T21:28
2021-10-27T00:06
происшествия
люберцы
москва
александр бастрыкин
поисковый отряд "лиза алерт"
светлана светличная
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти человека.Он отметил, что к операции по ее поиску привлекли два штаба, обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в лечебные заведения. Волонтеры прошли более 30 километров и выполнили 20 поставленных перед ними задач, расклеили 2150 ориентировок.Как уточнил руководитель "Лиза Алерт", пропажа известной личности — это настоящее испытание для отряда и поиск под пристальным вниманием."Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", — подчеркнул Сергеев.Он попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет, а также выяснить обстоятельства пропажи Светланы Светличной, чтобы дать им соответствующую оценку.В понедельник источник в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию о ее исчезновении в московском районе Богородское. Во вторник стало известно, что артистку нашли живой. Как заявила Светличная в эфире на телеканале "Россия 1", с ней произошла "маленькая неприятность". Она не стала раскрывать подробности случившегося.
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происшествия, люберцы, москва, александр бастрыкин, поисковый отряд "лиза алерт", светлана светличная
21:28 26.10.2021 (обновлено: 00:06 27.10.2021)
 
Глава "Лиза Алерт" заявил о гибели человека из-за "пропажи" Светличной

Глава "Лиза Алерт" Сергеев: волонтеры не успели спасти человека из-за поисков Светличной

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти человека.
Он отметил, что к операции по ее поиску привлекли два штаба, обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в лечебные заведения. Волонтеры прошли более 30 километров и выполнили 20 поставленных перед ними задач, расклеили 2150 ориентировок.

"И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб", — написал Сергеев на своей странице во "ВКонтакте".

Как уточнил руководитель "Лиза Алерт", пропажа известной личности — это настоящее испытание для отряда и поиск под пристальным вниманием.
"Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", — подчеркнул Сергеев.
Он попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет, а также выяснить обстоятельства пропажи Светланы Светличной, чтобы дать им соответствующую оценку.
В понедельник источник в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию о ее исчезновении в московском районе Богородское. Во вторник стало известно, что артистку нашли живой. Как заявила Светличная в эфире на телеканале "Россия 1", с ней произошла "маленькая неприятность". Она не стала раскрывать подробности случившегося.
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ПроисшествияЛюберцыМоскваАлександр БастрыкинПоисковый отряд "Лиза Алерт"Светлана Светличная
 
 
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