https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756395131.html

"Пропажа" Светличной привела к смерти человека

Глава "Лиза Алерт" заявил о гибели человека из-за "пропажи" Светличной - РИА Новости, 27.10.2021

"Пропажа" Светличной привела к смерти человека

Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-26T21:28

2021-10-26T21:28

2021-10-27T00:06

происшествия

люберцы

москва

александр бастрыкин

поисковый отряд "лиза алерт"

светлана светличная

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти человека.Он отметил, что к операции по ее поиску привлекли два штаба, обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в лечебные заведения. Волонтеры прошли более 30 километров и выполнили 20 поставленных перед ними задач, расклеили 2150 ориентировок.Как уточнил руководитель "Лиза Алерт", пропажа известной личности — это настоящее испытание для отряда и поиск под пристальным вниманием."Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", — подчеркнул Сергеев.Он попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет, а также выяснить обстоятельства пропажи Светланы Светличной, чтобы дать им соответствующую оценку.В понедельник источник в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию о ее исчезновении в московском районе Богородское. Во вторник стало известно, что артистку нашли живой. Как заявила Светличная в эфире на телеканале "Россия 1", с ней произошла "маленькая неприятность". Она не стала раскрывать подробности случившегося.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756386393.html

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