https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756395131.html
"Пропажа" Светличной привела к смерти человека
Глава "Лиза Алерт" заявил о гибели человека из-за "пропажи" Светличной - РИА Новости, 27.10.2021
"Пропажа" Светличной привела к смерти человека
Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-26T21:28
2021-10-26T21:28
2021-10-27T00:06
происшествия
люберцы
москва
александр бастрыкин
поисковый отряд "лиза алерт"
светлана светличная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:6:1500:850_1920x0_80_0_0_7e0d5928c55ea16d01bf9cedf42ae602.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти человека.Он отметил, что к операции по ее поиску привлекли два штаба, обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в лечебные заведения. Волонтеры прошли более 30 километров и выполнили 20 поставленных перед ними задач, расклеили 2150 ориентировок.Как уточнил руководитель "Лиза Алерт", пропажа известной личности — это настоящее испытание для отряда и поиск под пристальным вниманием."Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", — подчеркнул Сергеев.Он попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет, а также выяснить обстоятельства пропажи Светланы Светличной, чтобы дать им соответствующую оценку.В понедельник источник в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию о ее исчезновении в московском районе Богородское. Во вторник стало известно, что артистку нашли живой. Как заявила Светличная в эфире на телеканале "Россия 1", с ней произошла "маленькая неприятность". Она не стала раскрывать подробности случившегося.
https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756386393.html
люберцы
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:0:1294:970_1920x0_80_0_0_caf25b269ed11d6ac9420b4d871002df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, москва, александр бастрыкин, поисковый отряд "лиза алерт", светлана светличная
21:28 26.10.2021 (обновлено: 00:06 27.10.2021)
Глава "Лиза Алерт" заявил о гибели человека из-за "пропажи" Светличной
Глава "Лиза Алерт" Сергеев: волонтеры не успели спасти человека из-за поисков Светличной
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев заявил, что из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной
волонтеры не успели спасти человека.
Он отметил, что к операции по ее поиску привлекли два штаба, обученных организаторов, информационных координаторов, председателя отряда и специалистов, звонивших в лечебные заведения. Волонтеры прошли более 30 километров и выполнили 20 поставленных перед ними задач, расклеили 2150 ориентировок.
"И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб", — написал Сергеев на своей странице во "ВКонтакте".
Как уточнил руководитель "Лиза Алерт", пропажа известной личности — это настоящее испытание для отряда и поиск под пристальным вниманием.
"Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", — подчеркнул Сергеев.
Он попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина
взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет, а также выяснить обстоятельства пропажи Светланы Светличной, чтобы дать им соответствующую оценку.
В понедельник источник в правоохранительных органах рассказал, что сын 81-летней актрисы заявил в полицию о ее исчезновении в московском районе Богородское. Во вторник стало известно, что артистку нашли живой. Как заявила Светличная в эфире на телеканале "Россия 1", с ней произошла "маленькая неприятность". Она не стала раскрывать подробности случившегося.