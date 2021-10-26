https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756386393.html

"Надоели ее закидоны": сын Светличной отрекся от нее после ее исчезновения

Сын Светличной отрекся от нее после "исчезновения" актрисы - РИА Новости, 26.10.2021

"Надоели ее закидоны": сын Светличной отрекся от нее после ее исчезновения

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов оказался шокирован новостью о ее нахождении на съемках и объявил о прекращении общения с ней, сообщил "360". РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:05

2021-10-26T20:05

2021-10-26T20:43

культура

светлана светличная

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441764_0:169:3077:1900_1920x0_80_0_0_dea623922b2f6369f859efd2106956a4.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов оказался шокирован новостью о ее нахождении на съемках и объявил о прекращении общения с ней, сообщил "360".По его словам, накануне он весь день провел в полиции вместе с супругой Ольгой, и теперь ничего не собирается делать после того, как мать нашлась на съемках ток-шоу. Ивашов заявил, что у него больше нет никаких отношений со Светличной."Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", — подытожил сын артистки.Об "исчезновении" Светличной на днях писали СМИ. В публикациях отмечалось, что она ушла из дома 20 октября и с тех пор не выходила на связь. О пропаже, по данным источников, сообщил в полицию сын, однако позже он сказал, что не делал этого и ничего не знает о местонахождении матери.Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости заявил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.Сегодня днем в столичном главке МВД сообщили, что 81-летнюю актрису нашли живой. Как уточнили СМИ, с ее здоровьем все в порядке. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили ее в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html

https://ria.ru/20211026/propazha-1756233811.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана светличная