https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756386393.html
"Надоели ее закидоны": сын Светличной отрекся от нее после ее исчезновения
Сын Светличной отрекся от нее после "исчезновения" актрисы - РИА Новости, 26.10.2021
"Надоели ее закидоны": сын Светличной отрекся от нее после ее исчезновения
Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов оказался шокирован новостью о ее нахождении на съемках и объявил о прекращении общения с ней, сообщил "360". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:05
2021-10-26T20:05
2021-10-26T20:43
культура
светлана светличная
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов оказался шокирован новостью о ее нахождении на съемках и объявил о прекращении общения с ней, сообщил "360".По его словам, накануне он весь день провел в полиции вместе с супругой Ольгой, и теперь ничего не собирается делать после того, как мать нашлась на съемках ток-шоу. Ивашов заявил, что у него больше нет никаких отношений со Светличной."Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", — подытожил сын артистки.Об "исчезновении" Светличной на днях писали СМИ. В публикациях отмечалось, что она ушла из дома 20 октября и с тех пор не выходила на связь. О пропаже, по данным источников, сообщил в полицию сын, однако позже он сказал, что не делал этого и ничего не знает о местонахождении матери.Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости заявил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.Сегодня днем в столичном главке МВД сообщили, что 81-летнюю актрису нашли живой. Как уточнили СМИ, с ее здоровьем все в порядке. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили ее в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу.
https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html
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светлана светличная
20:05 26.10.2021 (обновлено: 20:43 26.10.2021)
Сын Светличной отрекся от нее после "исчезновения" актрисы
Сын актрисы Светланы Светличной отрекся от нее после ее исчезновения
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Сын актрисы Светланы Светличной
Алексей Ивашов оказался шокирован новостью о ее нахождении на съемках и объявил о прекращении общения с ней, сообщил "360
".
"Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила", — заявил мужчина.
По его словам, накануне он весь день провел в полиции вместе с супругой Ольгой, и теперь ничего не собирается делать после того, как мать нашлась на съемках ток-шоу. Ивашов заявил, что у него больше нет никаких отношений со Светличной.
"Пусть она живет, как хочет, и Бог в помощь ей. Я больше к ней ни ногой. Мне надоели все ее закидоны", — подытожил сын артистки.
Об "исчезновении" Светличной на днях писали СМИ. В публикациях отмечалось, что она ушла из дома 20 октября и с тех пор не выходила на связь. О пропаже, по данным источников, сообщил в полицию сын, однако позже он сказал, что не делал этого и ничего не знает о местонахождении матери.
Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости заявил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
Сегодня днем в столичном главке МВД сообщили, что 81-летнюю актрису нашли живой. Как уточнили СМИ, с ее здоровьем все в порядке. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили ее в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу.