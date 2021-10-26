https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756288649.html

Пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светличную внезапно нашли

Актрису Светлану Светличную нашли живой - РИА Новости, 26.10.2021

Пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светличную внезапно нашли

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, переставшую выходить на связь несколько дней назад, нашли в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:10

2021-10-26T13:10

2021-10-26T16:15

москва

рсфср

светлана светличная

культура

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, переставшую выходить на связь несколько дней назад, нашли в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.Как уточняют "Известия", со здоровьем актрисы все в порядке. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили ее в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу.Ранее об "исчезновении" Светличной написали СМИ. В публикациях отмечалось, что она ушла из дома 20 октября и с тех пор не выходила на связь. О пропаже, по данным источников, сообщил в полицию сын, однако позже он сказал, что не делал этого и ничего не знает о местонахождении матери.Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости заявил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, рсфср, светлана светличная