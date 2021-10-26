https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756288649.html
Пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светличную внезапно нашли
Актрису Светлану Светличную нашли живой - РИА Новости, 26.10.2021
Пропавшую звезду "Бриллиантовой руки" Светличную внезапно нашли
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, переставшую выходить на связь несколько дней назад, нашли в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:10
2021-10-26T13:10
2021-10-26T16:15
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную, переставшую выходить на связь несколько дней назад, нашли в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного ГУ МВД.Как уточняют "Известия", со здоровьем актрисы все в порядке. Сотрудники московского уголовного розыска обнаружили ее в киностудии на улице Эйзенштейна во время съемок телевизионного шоу.Ранее об "исчезновении" Светличной написали СМИ. В публикациях отмечалось, что она ушла из дома 20 октября и с тех пор не выходила на связь. О пропаже, по данным источников, сообщил в полицию сын, однако позже он сказал, что не делал этого и ничего не знает о местонахождении матери.Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости заявил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html
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москва, рсфср, светлана светличная
13:10 26.10.2021 (обновлено: 16:15 26.10.2021)
Актрису Светлану Светличную нашли живой
Пропавшую 81-летнюю актрису Светлану Светличную нашли в Москве на съемках ТВ-шоу