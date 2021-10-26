https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html

Новые подробности загадочного исчезновения актрисы Светличной

СМИ: водителя, подвозившего Светличную перед пропажей, доставили на допрос - РИА Новости, 26.10.2021

Новые подробности загадочного исчезновения актрисы Светличной

Полицейские установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения, передают "Известия" со ссылкой на РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:14

2021-10-26T11:14

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культура

происшествия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полицейские установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения, передают "Известия" со ссылкой на источник.Уточняется, что мужчину доставили на допрос к следователям.Ранее СМИ сообщили об "исчезновении" заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов.Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости рассказал, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.

https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756229031.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рсфср, светлана светличная