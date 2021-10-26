https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756261078.html
Новые подробности загадочного исчезновения актрисы Светличной
СМИ: водителя, подвозившего Светличную перед пропажей, доставили на допрос - РИА Новости, 26.10.2021
Новые подробности загадочного исчезновения актрисы Светличной
Полицейские установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения, передают "Известия" со ссылкой на РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:14
2021-10-26T11:14
2021-10-26T12:36
культура
происшествия
рсфср
светлана светличная
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Полицейские установили личность водителя, который последним подвозил актрису Светлану Светличную незадолго до ее исчезновения, передают "Известия" со ссылкой на источник.Уточняется, что мужчину доставили на допрос к следователям.Ранее СМИ сообщили об "исчезновении" заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. О пропаже актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов.Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости рассказал, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
https://ria.ru/20211026/svetlichnaya-1756229031.html
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происшествия, рсфср, светлана светличная
11:14 26.10.2021 (обновлено: 12:36 26.10.2021)
СМИ: водителя, подвозившего Светличную перед пропажей, доставили на допрос
"Известия": полиция нашла водителя, подвозившего Светличную незадолго до ее исчезновения