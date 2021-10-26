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Стало известно, где побывала актриса Светличная накануне таинственного исчезновения
Названо место, где побывала актриса Светличная накануне пропажи - РИА Новости, 26.10.2021
Стало известно, где побывала актриса Светличная накануне таинственного исчезновения
Незадолго до пропажи актриса Светлана Светличная посетила студию имени Максима Горького в Москве, рассказала в беседе с МК одна из сотрудниц кинокомпании. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T01:20
2021-10-26T01:20
2021-10-26T01:20
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Незадолго до пропажи актриса Светлана Светличная посетила студию имени Максима Горького в Москве, рассказала в беседе с МК одна из сотрудниц кинокомпании.Собеседница издания предположила, что артистка могла приехать туда на переговоры об участии в съемках. Она утверждает, некоторое время спустя у Светличной закружилась голова, и ей потребовалась помощь врачей скорой.По ее словам, у актрисы было хорошее настроение. При этом спикер уточнила, что не знает, куда направилась Светличная после общения с редакторами.Ранее в СМИ появилась информация о пропаже Светланы Светличной. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. Об исчезновении актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.
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происшествия, москва, светлана светличная, россия
Названо место, где побывала актриса Светличная накануне пропажи
МК: незадолго до пропажи актриса Светлана Светличная побывала на киностудии имени Горького
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Незадолго до пропажи актриса Светлана Светличная
посетила студию имени Максима Горького в Москве
, рассказала в беседе с МК
одна из сотрудниц кинокомпании.
Собеседница издания предположила, что артистка могла приехать туда на переговоры об участии в съемках. Она утверждает, некоторое время спустя у Светличной закружилась голова, и ей потребовалась помощь врачей скорой.
"Уже после общения с врачами я пересекалась с ней, она была в себе, говорила, мол, какие хорошие ребята приехали, имея в виду врачей. Она понимала, где находится, сказать, что она скрывалась от кого-то, я не могу", — подчеркнула сотрудница киностудии.
По ее словам, у актрисы было хорошее настроение. При этом спикер уточнила, что не знает, куда направилась Светличная после общения с редакторами.
Ранее в СМИ появилась информация о пропаже Светланы Светличной. Предположительно, она ушла из дома 20 октября. Об исчезновении актрисы, по данным источников, сообщил в полицию ее сын, однако позже он заявил, что ничего не знает о местонахождении матери. Мужчина отметил, что не обращался к сотрудникам правоохранительных органов. Друг Светличной Иван Николаев в беседе с РИА Новости сообщил, что она переехала ближе к родственникам и не хочет контактировать с прессой.