https://ria.ru/20211026/sudan-1756297494.html

В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно

В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно - РИА Новости, 26.10.2021

В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно

Местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и других задержанных военными министров до сих пор неизвестно, заявила во вторник глава МИД страны... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:41

2021-10-26T13:41

2021-10-26T13:41

в мире

мид судана

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

ситуация в судане

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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и других задержанных военными министров до сих пор неизвестно, заявила во вторник глава МИД страны Марьям ас-Сиддик."Министр иностранных дел направила письма коллегам в арабских, африканских и западных странах, оповестив их, что легитимный глава правительства Абдалла Хамдок и члены правительства до сих пор находятся в неизвестном месте", - сообщается в пресс-релизе МИД Судана.Ас-Сиддик подчеркнула, что правительство осуждает переворот и будет с ним бороться всеми методами гражданского сопротивления, не намереваясь сдаваться перед "неконституционными" заявлениями.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.

https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html

судан

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