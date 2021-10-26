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В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно
В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно - РИА Новости, 26.10.2021
В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно
Местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и других задержанных военными министров до сих пор неизвестно, заявила во вторник глава МИД страны... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:41
2021-10-26T13:41
в мире
мид судана
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
ситуация в судане
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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и других задержанных военными министров до сих пор неизвестно, заявила во вторник глава МИД страны Марьям ас-Сиддик."Министр иностранных дел направила письма коллегам в арабских, африканских и западных странах, оповестив их, что легитимный глава правительства Абдалла Хамдок и члены правительства до сих пор находятся в неизвестном месте", - сообщается в пресс-релизе МИД Судана.Ас-Сиддик подчеркнула, что правительство осуждает переворот и будет с ним бороться всеми методами гражданского сопротивления, не намереваясь сдаваться перед "неконституционными" заявлениями.Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
https://ria.ru/20211025/sudan-1756155802.html
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в мире, мид судана, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, ситуация в судане
13:41 26.10.2021
 
В МИД Судана заявили, что местонахождение премьера страны неизвестно

МИД Судана: местонахождение премьера Хамдока и других задержанных министров неизвестно

© REUTERS / Hannibal HanschkeПремьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок. Архивное фото
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КАИР, 26 окт – РИА Новости. Местонахождение премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока и других задержанных военными министров до сих пор неизвестно, заявила во вторник глава МИД страны Марьям ас-Сиддик.
"Министр иностранных дел направила письма коллегам в арабских, африканских и западных странах, оповестив их, что легитимный глава правительства Абдалла Хамдок и члены правительства до сих пор находятся в неизвестном месте", - сообщается в пресс-релизе МИД Судана.
Ас-Сиддик подчеркнула, что правительство осуждает переворот и будет с ним бороться всеми методами гражданского сопротивления, не намереваясь сдаваться перед "неконституционными" заявлениями.
Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 16:00
Генсек ООН призвал немедленно освободить премьера Судана
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира, который был отстранен от власти.
Аль-Башир был отстранен от власти в апреле 2019 года в результате военного переворота, который был вызван народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент был помещен в тюрьму.
 
В миреМИД СуданаСуданОмар аль-БаширАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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