https://ria.ru/20211026/subsudii-1756378612.html
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2021
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей
Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:10
2021-10-26T19:10
2021-10-26T19:10
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
субсидии
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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация.Уточняется, что шести производителям возместят часть затрат по трем направлениям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности, ее реализуют по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева."Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Динского и Отраднинского районов. Это производители строительных металлических конструкций, металлообрабатывающего оборудования и матрасов. Общая сумма поддержки - свыше 4 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.Кроме того, часть затрат, понесенных на техническое присоединение к энергосетям, возместят производителю изделий из пластмассы. "Предприятие получит 450 тысяч рублей. Также субсидию в размере полумиллиона рублей направят компании по производству полипропиленового шпагата", - добавили в ведомстве.В текущем году 36 краевым предприятиям одобрили субсидий на сумму более 140 миллионов рублей, всего предусмотрено финансирование в размере 160 миллионов рублей.
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, субсидии
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей
Власти Кубани направят промышленным предприятиям края более 5 миллионов рублей субсидий
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости.
Власти Краснодарского края
направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация.
Уточняется, что шести производителям возместят часть затрат по трем направлениям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности, ее реализуют по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева
.
"Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Динского и Отраднинского районов. Это производители строительных металлических конструкций, металлообрабатывающего оборудования и матрасов. Общая сумма поддержки - свыше 4 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.
Кроме того, часть затрат, понесенных на техническое присоединение к энергосетям, возместят производителю изделий из пластмассы. "Предприятие получит 450 тысяч рублей. Также субсидию в размере полумиллиона рублей направят компании по производству полипропиленового шпагата", - добавили в ведомстве.
В текущем году 36 краевым предприятиям одобрили субсидий на сумму более 140 миллионов рублей, всего предусмотрено финансирование в размере 160 миллионов рублей.