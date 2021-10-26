https://ria.ru/20211026/subsudii-1756378612.html

Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей

Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2021

Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей

Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:10

2021-10-26T19:10

2021-10-26T19:10

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

субсидии

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КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация.Уточняется, что шести производителям возместят часть затрат по трем направлениям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности, ее реализуют по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева."Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Динского и Отраднинского районов. Это производители строительных металлических конструкций, металлообрабатывающего оборудования и матрасов. Общая сумма поддержки - свыше 4 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.Кроме того, часть затрат, понесенных на техническое присоединение к энергосетям, возместят производителю изделий из пластмассы. "Предприятие получит 450 тысяч рублей. Также субсидию в размере полумиллиона рублей направят компании по производству полипропиленового шпагата", - добавили в ведомстве.В текущем году 36 краевым предприятиям одобрили субсидий на сумму более 140 миллионов рублей, всего предусмотрено финансирование в размере 160 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211026/parki-1756376695.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, субсидии