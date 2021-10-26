Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/subsudii-1756378612.html
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2021
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей
Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:10
2021-10-26T19:10
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
субсидии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_e59c6c96081c6493459d1e1e2d054d25.jpg
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация.Уточняется, что шести производителям возместят часть затрат по трем направлениям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности, ее реализуют по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева."Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Динского и Отраднинского районов. Это производители строительных металлических конструкций, металлообрабатывающего оборудования и матрасов. Общая сумма поддержки - свыше 4 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.Кроме того, часть затрат, понесенных на техническое присоединение к энергосетям, возместят производителю изделий из пластмассы. "Предприятие получит 450 тысяч рублей. Также субсидию в размере полумиллиона рублей направят компании по производству полипропиленового шпагата", - добавили в ведомстве.В текущем году 36 краевым предприятиям одобрили субсидий на сумму более 140 миллионов рублей, всего предусмотрено финансирование в размере 160 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211026/parki-1756376695.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151683/50/1516835076_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_f00c13bb6034e28772a3c395530f7e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, субсидии
19:10 26.10.2021
 
Власти Кубани направят промышленным предприятиям более 5 миллионов рублей

Власти Кубани направят промышленным предприятиям края более 5 миллионов рублей субсидий

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКубанская набережная в Краснодаре
Кубанская набережная в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят на поддержку промышленных предприятий региона более 5 миллионов рублей субсидий, сообщает краевая администрация.
Уточняется, что шести производителям возместят часть затрат по трем направлениям в рамках краевой госпрограммы развития промышленности, ее реализуют по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева.
"Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Динского и Отраднинского районов. Это производители строительных металлических конструкций, металлообрабатывающего оборудования и матрасов. Общая сумма поддержки - свыше 4 миллионов рублей", – приводятся в сообщении слова главы департамента промышленной политики края Ивана Куликова.
Кроме того, часть затрат, понесенных на техническое присоединение к энергосетям, возместят производителю изделий из пластмассы. "Предприятие получит 450 тысяч рублей. Также субсидию в размере полумиллиона рублей направят компании по производству полипропиленового шпагата", - добавили в ведомстве.
В текущем году 36 краевым предприятиям одобрили субсидий на сумму более 140 миллионов рублей, всего предусмотрено финансирование в размере 160 миллионов рублей.
Парк отдыха Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 19:00Краснодарский край
На Кубани благоустроили более 120 зеленых зон
 
ЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевСубсидии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в Судане
04:49Украинцам посоветовали запасаться навозом
04:49СМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной
04:28Байден обрушился с критикой на Трампа
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
Лента новостейМолния
Глава саудовского МИД в разговоре с Блинкеном осудил переворот в СуданеУкраинцам посоветовали запасаться навозомСМИ: российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной Байден обрушился с критикой на ТрампаПопулярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту