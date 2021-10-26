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Строительство инфекционной больницы в Оренбуржье завершат до конца года
Строительство инфекционной больницы в Оренбуржье завершат до конца года - РИА Новости, 26.10.2021
Строительство инфекционной больницы в Оренбуржье завершат до конца года
Строительство областной инфекционной больницы Оренбуржья планируется завершить к концу текущего года, сообщил глава региона Денис Паслер. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:56
2021-10-26T12:56
2021-10-26T12:56
оренбургская область
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Строительство областной инфекционной больницы Оренбуржья планируется завершить к концу текущего года, сообщил глава региона Денис Паслер.Пресс-служба областного правительства сообщает, что больница будет рассчитана на 186 мест, при необходимости их количество может быть увеличено до 379. Планируется построить отделения на 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, современная клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта. Запланировано общежитие для персонала.На площадке работают около 300 человек и 29 единиц техники, активно идут работы по сборке конструкций, уже смонтирована кислородная станция. На объекте выполнены подготовительные работы для монтажа локальных очистных сооружений и станции термического обеззараживания стоков. Продолжается устройство наружных инженерных коммуникаций.По словам главы регионального Минстроя Александра Полухина, подъездные пути к больнице от автодороги Ивановка – Пугачевский строители закончат до конца октября. Ремонт дороги прошел в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".Пресс-служба напоминает, что инфекционный центр строится в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Оренбургской области".
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общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), денис паслер
ОРЕНБУРГ, 26 окт – РИА Новости.
Строительство областной инфекционной больницы Оренбуржья планируется завершить к концу текущего года, сообщил глава региона Денис Паслер
.
"Областная инфекционная больница - это важнейший объект как для города, так и для всей области. Сейчас все 13 корпусов находятся на разных этапах строительной готовности. Это будет современное лечебное учреждение, оснащенное всем необходимым и для пациентов, и для персонала. Договоры на закупку медоборудования уже заключены, поставки ожидаются в ноябре-декабре. Если мы продолжим также организованно работать, а именно такая задача стоит перед подрядчиками и профильными министерствами, то, как и планировали, до конца года стройку завершим. Процесс строительства находится на моем постоянном контроле", - отметил Паслер в ходе рабочего совещания на строительной площадке.
Пресс-служба областного правительства сообщает, что больница будет рассчитана на 186 мест, при необходимости их количество может быть увеличено до 379. Планируется построить отделения на 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, современная клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта. Запланировано общежитие для персонала.
На площадке работают около 300 человек и 29 единиц техники, активно идут работы по сборке конструкций, уже смонтирована кислородная станция. На объекте выполнены подготовительные работы для монтажа локальных очистных сооружений и станции термического обеззараживания стоков. Продолжается устройство наружных инженерных коммуникаций.
По словам главы регионального Минстроя
Александра Полухина, подъездные пути к больнице от автодороги Ивановка – Пугачевский строители закончат до конца октября. Ремонт дороги прошел в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
Пресс-служба напоминает, что инфекционный центр строится в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Оренбургской области".