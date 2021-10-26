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В Айдахо произошла стрельба в торговом центре

В Айдахо произошла стрельба в торговом центре - РИА Новости, 26.10.2021

В Айдахо произошла стрельба в торговом центре

Стрельба произошла в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо в США, есть сообщения о пострадавших, говорится в сообщении полиции города в Twitter. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T00:31

2021-10-26T00:31

2021-10-26T04:51

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Стрельба произошла в торговом центре в городе Бойсе, штат Айдахо в США, есть сообщения о пострадавших, говорится в сообщении полиции города в Twitter.Позднее в Twitter полиции сообщили, что при стрельбе погибло шесть человек, включая полицейского."Пять человек и офицер полиции Бойсе пострадали в результате этого происшествия. Полиция уведомляет семьи пострадавших и продолжает зачищать торговый центр", - говорится в сообщении полиции.

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в мире, айдахо, сша, вашингтон