https://ria.ru/20211026/staromarevka-1756368613.html

В ДНР заявили об отсутствии военных в Старомарьевке

В ДНР заявили об отсутствии военных в Старомарьевке - РИА Новости, 26.10.2021

В ДНР заявили об отсутствии военных в Старомарьевке

Поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, который пытались захватить ВС Украины, находится в демилитаризированной зоне, в нем не было... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:28

2021-10-26T18:28

2021-10-26T18:28

в мире

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, который пытались захватить ВС Украины, находится в демилитаризированной зоне, в нем не было подразделений ДНР и украинских силовиков, заявил РИА Новости представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. Затем украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщило, что ВС Украины взяли это село под контроль. Позднее украинские военные опровергли эту информацию и заявили, что это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения."Поселок Старомарьевка находится в так называемой зоне безопасности. Согласно договорённостям, там не было ни вооруженных подразделений республики, там не было оборонительных сооружений военного назначения. Также там не было вооруженных формирований Украины. Поселок был полностью демилитаризован практически с 2014 года ", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20211025/ukraina-1756129312.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр