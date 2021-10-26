https://ria.ru/20211026/staromarevka-1756363335.html
На Украине опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки
На Украине опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки - РИА Новости, 26.10.2021
На Украине опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки
Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе и заявили, что это очередная попытка... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:05
2021-10-26T18:05
2021-10-26T18:19
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе и заявили, что это очередная попытка обвинить Киев в нарушении линии разграничения.Во вторник в МИД ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка, расположенного в нейтральной зоне в Донбассе. Позднее украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщило, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка."Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области, что неподалеку от населенного пункта Гранитное. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. В пресс-центре отметили, что позиции украинских военных остаются прежними.
https://ria.ru/20210915/voyna-1750130458.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область
18:05 26.10.2021 (обновлено: 18:19 26.10.2021)
На Украине опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки
Украинские военные опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки в Донбассе