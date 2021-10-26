16:22 26.10.2021 (обновлено: 17:30 26.10.2021)
СМИ: украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе
Бабель: Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУкраинские военные у села Андреевское около города Славянска Донецкой области. 2014 год
КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, пишет издание "Бабель" со ссылкой на источники в украинском Министерстве обороны.
"Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное", — говорится в сообщении.
Как указано в материале, эту информацию стали распространять военные корреспонденты в Донбассе и "сепаратистские СМИ". Затем источники "Бабеля" в Минобороны подтвердили эти сообщения.
По данным издания, военные зашли в село вечером в понедельник и закрепились там.
Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики и ее полпред в контактной группе Наталья Никонорова сообщила, что украинские силовики попытались занять Старомарьевку. Из-за этого ДНР обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.
Никонорова подчеркнула, что действия ВСУ в корне противоречат не только минским договоренностям, но и некоторым актам Международного права, в первую очередь — дополнительному протоколу II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов.
"В статье 13 данного акта закреплено, что гражданское население не должно являться объектом нападения и что насилие или угроза такового, имеющее основной целью терроризировать мирных жителей, строжайше запрещено", — пояснила она.
Как пишет "Бабель", в 2020 году в селе проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Восемь лет там не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы. Старомарьевка находилась в серой зоне.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.
Однако перестрелки в регионе продолжаются — несмотря на то что там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.
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