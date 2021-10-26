https://ria.ru/20211026/staromarevka-1756339545.html

СМИ: украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе

СМИ: украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021

СМИ: украинские военные взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе

ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, пишет издание "Бабель" со ссылкой на источники в украинском Министерстве обороны. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:22

2021-10-26T16:22

2021-10-26T17:30

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КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. ВСУ заняли село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, пишет издание "Бабель" со ссылкой на источники в украинском Министерстве обороны."Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства село Старомарьевка в Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное", — говорится в сообщении.Как указано в материале, эту информацию стали распространять военные корреспонденты в Донбассе и "сепаратистские СМИ". Затем источники "Бабеля" в Минобороны подтвердили эти сообщения.По данным издания, военные зашли в село вечером в понедельник и закрепились там.Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики и ее полпред в контактной группе Наталья Никонорова сообщила, что украинские силовики попытались занять Старомарьевку. Из-за этого ДНР обратилась в ОБСЕ и призвала мировое сообщество заставить Киев вернуться в русло дипломатического урегулирования.Никонорова подчеркнула, что действия ВСУ в корне противоречат не только минским договоренностям, но и некоторым актам Международного права, в первую очередь — дополнительному протоколу II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающемуся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов.Как пишет "Бабель", в 2020 году в селе проживали 150 человек, в том числе семеро детей. Восемь лет там не было централизованного водоснабжения, магазина, аптеки, больницы. Старомарьевка находилась в серой зоне.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта.Однако перестрелки в регионе продолжаются — несмотря на то что там действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий, а также использования беспилотников.

https://ria.ru/20211026/gazoprovod-1756247570.html

https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика