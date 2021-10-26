https://ria.ru/20211026/ssha-1756362584.html

Блинкен заявил о поддержке участия Тайваня в системе ООН

Блинкен заявил о поддержке участия Тайваня в системе ООН - РИА Новости, 26.10.2021

Блинкен заявил о поддержке участия Тайваня в системе ООН

США поддерживают широкое участие Тайваня в системе ООН, заявил глава госдепа Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:03

2021-10-26T18:03

2021-10-26T18:03

в мире

сша

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китай

тайвань

джо байден

гоминьдан

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. США поддерживают широкое участие Тайваня в системе ООН, заявил глава госдепа Энтони Блинкен.Как говорится в заявлении главы американской дипломатии, распространенном пресс-службой госдепа, Тайвань активно участвовал в учреждениях ООН в последние 50 лет, что свидетельствует о значении, которое международное сообщество придает его вкладу. "Однако в последнее время Тайваню не разрешили вносить вклад в усилия ООН", - заявил Блинкен.В качестве примера он привел отсутствие представительства Тайваня на ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также на всемирной ассамблее здравоохранения. "Представители гражданского общества со всего мира ежедневно участвуют в мероприятиях ООН, но тайваньским ученым, техническим экспертам, бизнесменам, художникам, преподавателям, студентам, правозащитникам и другим запрещен проход и участие в этих мероприятиях просто из-за того, какие у них паспорта", - подчеркнул глава госдепа."Мы призываем все государства-члены ООН присоединиться к нам в поддержке активного и значимого участия Тайваня в системе Организации и в международном сообществе", - говорится в заявлении.Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы встать на защиту Тайваня в случае возможной военной агрессии против него со стороны Пекина. Позже заместитель главы МИД КНДР Пак Мен Хо указал, что США обостряют напряженность в Тайваньском проливе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20211022/ssha-1755785499.html

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тайвань

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в мире, сша, оон, китай, тайвань, джо байден, гоминьдан, энтони блинкен