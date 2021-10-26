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Туризм
https://ria.ru/20211026/ssha-1756279213.html
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в США
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в США - РИА Новости, 26.10.2021
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в США
При регистрации на рейс в США всем иностранцам, начиная с 8 ноября, нужно будет, помимо сертификата о вакцинации одобренными FDA или ВОЗ препаратами, предъявить РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:25
2021-10-26T13:30
туризм
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воз
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. При регистрации на рейс в США всем иностранцам, начиная с 8 ноября, нужно будет, помимо сертификата о вакцинации одобренными FDA или ВОЗ препаратами, предъявить также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки, сообщает АТОР. От требований иметь при себе справку о вакцинации освобождены дети до 18 лет и путешественники с медотводом (им будет нужен только отрицательный ПЦР-тест). Граждане и резиденты США также смогут въехать и без сертификата о прививке, но им в этом случае нужно будет сдать ПЦР-тест в течение одного дня до поездки.Фактически, уточняют эксперты, с 8 ноября граждане РФ, как невакцинированные, так и привитые, попасть на территорию США не смогут.Согласно разъяснениям на сайте CDC, "полностью вакцинированными" будут считаться пассажиры, у которых на момент въезда в США прошло не менее двух недель после введения второго компонента вакцины и столько же – после укола однокомпонентным препаратом из списка одобренных.Также в CDC сообщили, какие вакцины будут признаваться США (в том числе для въезда иностранцев начиная с 8 ноября). Это препараты, которые в настоящее время одобрены для экстренного использования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США или ВОЗ (Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&amp;Johnson, AstraZeneca, а также китайские Sinopharm и Sinovac).Авиакомпании, оперирующие рейсами в США, должны будут собирать личную информацию пассажиров, включая номер телефона и адрес электронной почты и передавать ее властям США для отслеживания контактов.Авиасообщение между Россией и США официально восстановлено, выполняются регулярные рейсы. Но с 8 ноября воспользоваться ими смогут только те, кто привился западными либо китайскими препаратами. Правда, процесс одобрения "Спутник V" в ВОЗ идет, и, по сообщениям российских экспертов, находится на завершающей стадии.Некоторые шансы попасть в Штаты у россиян все же остаются. Их могут пустить по справке о медотводе от прививки. Однако для того, чтобы документ приняли, необходима дополнительная информация о том, какие противопоказания будут считаться удовлетворительными властями США и кем именно должен быть выдан этот сертификат.
https://ria.ru/20211023/venesuela-1755854229.html
https://ria.ru/20211006/argentina-1753337542.html
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сша, воз, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, россия, коронавирус covid-19, johnson & johnson, куда поехать, вакцина "спутник v"
13:25 26.10.2021 (обновлено: 13:30 26.10.2021)
 
Эксперты рассказали, какие туристы смогут попасть в США

С 8 ноября 2021 года в США вступят в силу новые правила въезда

© AP Photo / Teresa CrawfordПассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго
Пассажиры возле контрольно-пропускного пункта в международном аэропорту О'Хара в Чикаго - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Teresa Crawford
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. При регистрации на рейс в США всем иностранцам, начиная с 8 ноября, нужно будет, помимо сертификата о вакцинации одобренными FDA или ВОЗ препаратами, предъявить также отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки, сообщает АТОР.
От требований иметь при себе справку о вакцинации освобождены дети до 18 лет и путешественники с медотводом (им будет нужен только отрицательный ПЦР-тест). Граждане и резиденты США также смогут въехать и без сертификата о прививке, но им в этом случае нужно будет сдать ПЦР-тест в течение одного дня до поездки.
Фактически, уточняют эксперты, с 8 ноября граждане РФ, как невакцинированные, так и привитые, попасть на территорию США не смогут.
Согласно разъяснениям на сайте CDC, "полностью вакцинированными" будут считаться пассажиры, у которых на момент въезда в США прошло не менее двух недель после введения второго компонента вакцины и столько же – после укола однокомпонентным препаратом из списка одобренных.
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Также в CDC сообщили, какие вакцины будут признаваться США (в том числе для въезда иностранцев начиная с 8 ноября). Это препараты, которые в настоящее время одобрены для экстренного использования Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США или ВОЗ (Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson, AstraZeneca, а также китайские Sinopharm и Sinovac).
Авиакомпании, оперирующие рейсами в США, должны будут собирать личную информацию пассажиров, включая номер телефона и адрес электронной почты и передавать ее властям США для отслеживания контактов.
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Некоторые шансы попасть в Штаты у россиян все же остаются. Их могут пустить по справке о медотводе от прививки. Однако для того, чтобы документ приняли, необходима дополнительная информация о том, какие противопоказания будут считаться удовлетворительными властями США и кем именно должен быть выдан этот сертификат.
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