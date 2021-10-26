https://ria.ru/20211026/sovetnitsa-1756261422.html

В США назвали главное преимущество Путина

В США рассказали о главном преимуществе Путина - РИА Новости, 26.10.2021

В США назвали главное преимущество Путина

Бывшая советница по России экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs подробности встречи Трампа с Владимиром РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:19

2021-10-26T11:19

2021-10-26T13:39

в мире

сша

роберт мюллер

дональд трамп

россия

фиона хилл

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшая советница по России экс-президента США Дональда Трампа Фиона Хилл рассказала в статье для журнала Foreign Affairs подробности встречи Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году.По ее словам, во время пресс-конференции Трамп был сбит с толку вопросами журналистов о возможном вмешательстве России в президентскую гонку — 2016. Из-за этого ему не удалось не только произвести благоприятное впечатление на Путина, но и подготовить почву для дальнейших переговоров.Хилл заявила, что любое одобрение подозрений в сотрудничестве бывшего президента с Россией было бы равносильно признанию того, что он не выиграл выборы. Тем не менее ему не удалось достойно ответить репортерам, поскольку они "попали прямо в самую суть его неуверенности". Путин при этом уловил настроение своего коллеги, отметила экс-советница."Я сидела перед трибуной, пока Трамп говорил, сразу за советником США по национальной безопасности и госсекретарем. Я увидела, как они слегка напряглись, и подумала, что могу симулировать припадок и броситься назад в ряд журналистов позади меня. Я просто хотела, чтобы это закончилось", — рассказала советница.По ее мнению, вопреки ожиданиям американских наблюдателей, даже российский президент был несколько встревожен, поскольку неосторожные замечания Трампа могли вызвать негативную реакцию в США и тем самым повлиять на политику в отношении Москвы."Скромные договоренности о дальнейших встречах на высоком уровне уже испарились. Выходя из комнаты, Путин сказал своему пресс-секретарю в пределах слышимости нашего переводчика, что пресс-конференция была "чушью", — пишет Хилл.Кроме описаний встречи, бывшая чиновница высказалась о важных различиях между Владимиром Путиным и, как она считает, желавшим ему подражать Дональдом Трампом. В частности, Хилл уверена, что, в отличие от экс-главы США, российский лидер стремится объединить страну, создавая единое культурное поле."Путин стремится продвигать единую синтетическую российскую культуру и идентичность, чтобы преодолеть внутренние конфликты прошлого, которые дестабилизировали и способствовали разрушению как Российской империи, так и Советского Союза. То, что Путин стремится к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время своего пребывания у власти было много Америк, — это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент", — объяснила она.Дональда Трампа неоднократно упрекали в том, что он симпатизирует Путину. По его словам, американский лидер даже планировал подарить президенту России апартаменты в "Башне Трампа" (Trump Tower), которую он хотел построить в Москве.Кроме того, в западных СМИ много раз звучали заявления, что Кремль якобы поддерживал Трампа на выборах в 2016 году. Россия неоднократно их опровергала. Позже независимый спецпрокурор Роберт Мюллер во время расследования пришел к выводу, что доказательств сговора с российскими властями не нашли.

https://ria.ru/20211006/oderzhimost-1753314562.html

https://ria.ru/20211018/tramp-1754985544.html

https://ria.ru/20211021/putin-1755689601.html

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в мире, сша, роберт мюллер, дональд трамп, россия, фиона хилл