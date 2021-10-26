https://ria.ru/20211026/sotrudnichestvo-1756295441.html

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с Великобританией

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с Великобританией - РИА Новости, 26.10.2021

В Кремле оценили перспективы сотрудничества с Великобританией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор главы государства Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Борис... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:32

2021-10-26T13:32

2021-10-26T13:32

в мире

иран

афганистан

владимир путин

дмитрий песков

борис джонсон

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор главы государства Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Борис Джонсона, заявил, что страны могут сотрудничать в вопросах, представляющих взаимный интерес."В тех областях, которые представляют взаимные интересы. Мы, собственно, сообщили все, что хотели бы сообщить по этому разговору. В настоящий момент мне нечего добавить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее сообщалось о телефонном разговоре Путина с Джонсоном, они обсудили климатическую проблематику, Афганистан, двусторонние отношения, высказались в пользу сохранения ядерной сделки с Ираном.

https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html

иран

афганистан

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в мире, иран, афганистан, владимир путин, дмитрий песков, борис джонсон