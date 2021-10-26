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В Сочи на концерты теперь пускают только по QR-кодам

В Сочи на концерты теперь пускают только по QR-кодам - РИА Новости, 26.10.2021

В Сочи на концерты теперь пускают только по QR-кодам

Зрители Зимнего театра, а также Зала камерной и органной музыки в Сочи смогут попасть на представления только по QR-коду, это правило будет действовать до 30... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:11

2021-10-26T19:11

2021-10-26T19:11

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СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Зрители Зимнего театра, а также Зала камерной и органной музыки в Сочи смогут попасть на представления только по QR-коду, это правило будет действовать до 30 октября, в период с 30 октября по 7 ноября все культурные мероприятия отменят, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности гендиректора Сочинского концертно-филармонического объединения Олег Косихин.При этом он уточнил, что прилагается максимум усилий, чтобы минимизировать убытки организаторов представлений. "Это непростое время нам ставит сверхзадачи. Нам удалось согласовать перенос примерно половины мероприятий этого периода", — заключил он.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил, что с 25 октября по 1 декабря попасть на массовые представления и концерты в Краснодарском крае можно будет только по QR-коду или со справкой переболевшего COVID-19.

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