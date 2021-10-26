https://ria.ru/20211026/skifskoe-zoloto-1756347773.html

Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине

Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине - РИА Новости, 26.10.2021

Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине

27 октября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в связи с принятым 26 октября вердиктом Апелляционного суда Амстердама о передаче Скифского золота Украине.

2021-10-26T17:00

2021-10-26T17:00

2021-10-26T17:01

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1756347773.jpg?1635256860

Задать вопросУчастники:- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- кандидат исторических наук, хранитель античной коллекции ГИМ Денис ЖУРАВЛЕВ.26 октября вынесен вердикт: Апелляционный суд Амстердама передал Скифское золото украинской стороне. После того как Крым воссоединился с Россией, а выставка в голландском музее Алларда Пирсона завершилась, возник вопрос, куда возвращать экспонаты. Есть ли шанс, что вердикт суда Амстердама по Скифскому золоту может быть отменен Верховным судом Нидерландов? Возможно ли принятие решения о возращении крымским музеям археологического наследия, которое составляет основу культурного кода нашего народа?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы