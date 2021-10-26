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Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине
Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине - РИА Новости, 26.10.2021
Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине
27 октября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в связи с принятым 26 октября вердиктом Апелляционного суда Амстердама о передаче Скифского золота Украине.
2021-10-26T17:00
2021-10-26T17:01
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Задать вопросУчастники:- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;- кандидат исторических наук, хранитель античной коллекции ГИМ Денис ЖУРАВЛЕВ.26 октября вынесен вердикт: Апелляционный суд Амстердама передал Скифское золото украинской стороне. После того как Крым воссоединился с Россией, а выставка в голландском музее Алларда Пирсона завершилась, возник вопрос, куда возвращать экспонаты. Есть ли шанс, что вердикт суда Амстердама по Скифскому золоту может быть отменен Верховным судом Нидерландов? Возможно ли принятие решения о возращении крымским музеям археологического наследия, которое составляет основу культурного кода нашего народа?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:00 26.10.2021 (обновлено: 17:01 26.10.2021)
 

Онлайн-конференция о вердикте по передаче Скифского золота Украине

Читать ria.ru в
27 октября в 13:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция в связи с принятым 26 октября вердиктом Апелляционного суда Амстердама о передаче Скифского золота Украине.
Задать вопрос

Участники:
- директор Государственного исторического музея Алексей ЛЕВЫКИН;
- кандидат исторических наук, хранитель античной коллекции ГИМ Денис ЖУРАВЛЕВ.

26 октября вынесен вердикт: Апелляционный суд Амстердама передал Скифское золото украинской стороне. После того как Крым воссоединился с Россией, а выставка в голландском музее Алларда Пирсона завершилась, возник вопрос, куда возвращать экспонаты. Есть ли шанс, что вердикт суда Амстердама по Скифскому золоту может быть отменен Верховным судом Нидерландов? Возможно ли принятие решения о возращении крымским музеям археологического наследия, которое составляет основу культурного кода нашего народа?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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