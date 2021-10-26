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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211026/sitsiliya-1756348247.html
На Сицилии из-за ливней затопило город Катания
На Сицилии из-за ливней затопило город Катания - РИА Новости, 26.10.2021
На Сицилии из-за ливней затопило город Катания
Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:22
2021-10-26T17:24
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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания, сообщает местное издание Giornale di Sicilia.Пришлось перекрыть автомобильное движение на крупных дорогах, на несколько часов отключить электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.Очередной жертвой непогоды на острове стала женщина, утонувшая в пригороде Катании. Согласно информации местных СМИ, выйдя из машины, она попала в поток, с которым не смогла справиться. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе с супругой. Ее поиски продолжаются. Служба Гражданской обороны во вторник сохранила "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в ряде районов Сицилии и Калабрии. Непогода с ливневыми дождями, сильным градом и порывистым ветром затруднила работу аэропорта Катании и привела к закрытию школ и других учебных заведений в крупных городах.
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италия, катания, новости - туризм, калабрия, сицилия, туристы, туризм, наводнение
17:22 26.10.2021 (обновлено: 17:24 26.10.2021)
 
На Сицилии из-за ливней затопило город Катания

На Сицилии из-за ливней затопило исторический центр города Катания, найдено тело погибшей

© Pixabay / Pixabay/notiziecataniaГород Катания, Сицилия
Город Катания, Сицилия - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Pixabay / Pixabay/notiziecatania
Читать ria.ru в
РИМ, 26 окт – РИА Новости. Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания, сообщает местное издание Giornale di Sicilia.
Пришлось перекрыть автомобильное движение на крупных дорогах, на несколько часов отключить электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.
Очередной жертвой непогоды на острове стала женщина, утонувшая в пригороде Катании. Согласно информации местных СМИ, выйдя из машины, она попала в поток, с которым не смогла справиться. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе с супругой. Ее поиски продолжаются.
Служба Гражданской обороны во вторник сохранила "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в ряде районов Сицилии и Калабрии. Непогода с ливневыми дождями, сильным градом и порывистым ветром затруднила работу аэропорта Катании и привела к закрытию школ и других учебных заведений в крупных городах.
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