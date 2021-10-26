https://ria.ru/20211026/sitsiliya-1756348247.html

На Сицилии из-за ливней затопило город Катания

На Сицилии из-за ливней затопило город Катания - РИА Новости, 26.10.2021

На Сицилии из-за ливней затопило город Катания

Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания, сообщает... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:22

2021-10-26T17:22

2021-10-26T17:24

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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Из-за сильнейших ливней, обрушившихся на восточную часть Сицилии и ряд южных провинций Италии, затопило исторический центр портового города Катания, сообщает местное издание Giornale di Sicilia.Пришлось перекрыть автомобильное движение на крупных дорогах, на несколько часов отключить электричество в историческом центре, в том числе в здании мэрии.Очередной жертвой непогоды на острове стала женщина, утонувшая в пригороде Катании. Согласно информации местных СМИ, выйдя из машины, она попала в поток, с которым не смогла справиться. Накануне в городе Скордия спасатели нашли тело 67-летнего мужчины, пропавшего днем ранее вместе с супругой. Ее поиски продолжаются. Служба Гражданской обороны во вторник сохранила "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в ряде районов Сицилии и Калабрии. Непогода с ливневыми дождями, сильным градом и порывистым ветром затруднила работу аэропорта Катании и привела к закрытию школ и других учебных заведений в крупных городах.

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