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https://ria.ru/20211026/shtrafy-1756334131.html
В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей
В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей - РИА Новости, 26.10.2021
В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей
Глава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД "Улуг-Хемский", который, предположительно, заставлял... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:58
2021-10-26T15:58
происшествия
республика тыва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Глава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД "Улуг-Хемский", который, предположительно, заставлял своих подчиненных перед уходом в отпуск оплачивать штрафы за нарушителей.По данным пресс-службы МВД Тувы, сотрудники собственной безопасности "выявили факт неправомерных действий сотрудника Межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" в рамках служебной деятельности по взысканию административных штрафов".По данным Telegram-каналов, офицер полиции отдела поставил условие перед подчиненными: перед их уходом в отпуск нарушители должны оплатить штрафы. Если этого не сделают, то штрафы должны оплачивать полицейские из своего кармана - и якобы только после этого подписывал полицейским заявление об отпуске."По данному факту министром внутренних дел по республике Тыва генерал-майором полиции Ю.С. Поляковым назначено проведение служебной проверки, материалы которой для принятия процессуального решения переданы в СУСК России... В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.При этом отмечается, что его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20211025/politseyskiy-1756091363.html
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происшествия, республика тыва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
15:58 26.10.2021
 
В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Глава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД "Улуг-Хемский", который, предположительно, заставлял своих подчиненных перед уходом в отпуск оплачивать штрафы за нарушителей.
По данным пресс-службы МВД Тувы, сотрудники собственной безопасности "выявили факт неправомерных действий сотрудника Межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" в рамках служебной деятельности по взысканию административных штрафов".
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По данным Telegram-каналов, офицер полиции отдела поставил условие перед подчиненными: перед их уходом в отпуск нарушители должны оплатить штрафы. Если этого не сделают, то штрафы должны оплачивать полицейские из своего кармана - и якобы только после этого подписывал полицейским заявление об отпуске.
"По данному факту министром внутренних дел по республике Тыва генерал-майором полиции Ю.С. Поляковым назначено проведение служебной проверки, материалы которой для принятия процессуального решения переданы в СУСК России... В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом отмечается, что его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
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ПроисшествияРеспублика ТываМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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