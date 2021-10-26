https://ria.ru/20211026/shtrafy-1756334131.html

В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей - РИА Новости, 26.10.2021

В Туве полицейский заставлял подчиненных оплачивать штрафы за нарушителей

Глава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД "Улуг-Хемский", который, предположительно, заставлял... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:58

2021-10-26T15:58

2021-10-26T15:58

происшествия

республика тыва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Глава МВД Тувы назначил служебную проверку в отношении одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД "Улуг-Хемский", который, предположительно, заставлял своих подчиненных перед уходом в отпуск оплачивать штрафы за нарушителей.По данным пресс-службы МВД Тувы, сотрудники собственной безопасности "выявили факт неправомерных действий сотрудника Межмуниципального отдела МВД России "Улуг-Хемский" в рамках служебной деятельности по взысканию административных штрафов".По данным Telegram-каналов, офицер полиции отдела поставил условие перед подчиненными: перед их уходом в отпуск нарушители должны оплатить штрафы. Если этого не сделают, то штрафы должны оплачивать полицейские из своего кармана - и якобы только после этого подписывал полицейским заявление об отпуске."По данному факту министром внутренних дел по республике Тыва генерал-майором полиции Ю.С. Поляковым назначено проведение служебной проверки, материалы которой для принятия процессуального решения переданы в СУСК России... В случае если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен со службы по отрицательным мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.При этом отмечается, что его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20211025/politseyskiy-1756091363.html

https://ria.ru/20211025/voronezh-1756076028.html

республика тыва

россия

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происшествия, республика тыва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия