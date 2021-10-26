https://ria.ru/20211026/sevastopol-1756266621.html
Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город
Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город - РИА Новости, 26.10.2021
Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город
С 30 октября в Севастополь через блокпосты можно будет въехать также и с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:37
2021-10-26T11:37
2021-10-26T11:37
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С 30 октября в Севастополь через блокпосты можно будет въехать также и с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание. Данная мера вводится временно на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."В принципе, третий документ - это когда по медицинским причинам человек не имеет возможности вакцинироваться, он подтверждает ПЦР-тестом", - сказал Развожаев.При этом, уточнил он, обязательна справка о медицинском отводе, но она будет приниматься только вместе отрицательным с ПЦР-тестом.Кроме того, власти Севастополя фиксируют массовое бронирование в отелях городах на период нерабочих дней, сообщил Развожаев."Когда мы посмотрели даже бронирование официальных мест, что началось на нерабочие дни массовое бронирование нашими уважаемыми туристами, которых мы в другое время, конечно, очень любим и всегда ждем в городе, конечно, мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности", - сказал Развожаев.По его словам, рост заболеваемости в Севастополе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов.
https://ria.ru/20211026/krym-1756248111.html
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севастополь, михаил развожаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город
Губернатор Севастополя Развожаев разъяснил правила въезда в город
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
С 30 октября в Севастополь
через блокпосты можно будет въехать также и с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, сообщил губернатор Михаил Развожаев
в эфире телеканала "Россия 24
".
Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание. Данная мера вводится временно на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней.
"В принципе, третий документ - это когда по медицинским причинам человек не имеет возможности вакцинироваться, он подтверждает ПЦР-тестом", - сказал Развожаев.
При этом, уточнил он, обязательна справка о медицинском отводе, но она будет приниматься только вместе отрицательным с ПЦР-тестом.
Кроме того, власти Севастополя фиксируют массовое бронирование в отелях городах на период нерабочих дней, сообщил Развожаев.
"Когда мы посмотрели даже бронирование официальных мест, что началось на нерабочие дни массовое бронирование нашими уважаемыми туристами, которых мы в другое время, конечно, очень любим и всегда ждем в городе, конечно, мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности", - сказал Развожаев.
По его словам, рост заболеваемости в Севастополе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов.