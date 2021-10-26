https://ria.ru/20211026/sevastopol-1756266621.html

Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город

Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город - РИА Новости, 26.10.2021

Губернатор Севастополя разъяснил правила въезда в город

С 30 октября в Севастополь через блокпосты можно будет въехать также и с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:37

2021-10-26T11:37

2021-10-26T11:37

распространение коронавируса

севастополь

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новости - туризм

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. С 30 октября в Севастополь через блокпосты можно будет въехать также и с медотводом от вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом, сообщил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщалось ранее, пункты контроля на въезде в Севастополь установят с 30 октября по 7 ноября из-за напряженной ситуации с COVID-19, туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание. Данная мера вводится временно на неделю, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней."В принципе, третий документ - это когда по медицинским причинам человек не имеет возможности вакцинироваться, он подтверждает ПЦР-тестом", - сказал Развожаев.При этом, уточнил он, обязательна справка о медицинском отводе, но она будет приниматься только вместе отрицательным с ПЦР-тестом.Кроме того, власти Севастополя фиксируют массовое бронирование в отелях городах на период нерабочих дней, сообщил Развожаев."Когда мы посмотрели даже бронирование официальных мест, что началось на нерабочие дни массовое бронирование нашими уважаемыми туристами, которых мы в другое время, конечно, очень любим и всегда ждем в городе, конечно, мы вынуждены были принять решение и ограничить доступ тех, кто не позаботился о собственной безопасности", - сказал Развожаев.По его словам, рост заболеваемости в Севастополе все еще продолжается, и нерабочие дни должны стать возможностью сделать паузу и оборвать цепочки контактов.

https://ria.ru/20211026/krym-1756248111.html

https://ria.ru/20211025/aksenov-1756151642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм