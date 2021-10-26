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Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2"
Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.10.2021
Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2"
Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и сегодня представило его в Федеральное РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:44
2021-10-26T19:44
экономика
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и сегодня представило его в Федеральное сетевое агентство, процедура сертификации будет продолжена, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Федеральное сетевое агентство сейчас продолжит процесс сертификации ("Северного потока — 2" – ред.)", - заявили в агентстве, подтвердив, что министерство экономики Германии "завершило анализ безопасности поставок в процессе сертификации" газопровода и "сегодня представило его Федеральному сетевому агентству"."В своем анализе министерство экономики приходит к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Федеративной Республики Германия и Европейского Союза", - добавили в регуляторе.
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экономика, германия, северный поток — 2
19:44 26.10.2021
 
Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2"

Регулятор ФРГ после анализа Минэкономики по "Северному потоку — 2" продолжит сертификацию

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и сегодня представило его в Федеральное сетевое агентство, процедура сертификации будет продолжена, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Федеральное сетевое агентство сейчас продолжит процесс сертификации ("Северного потока — 2" – ред.)", - заявили в агентстве, подтвердив, что министерство экономики Германии "завершило анализ безопасности поставок в процессе сертификации" газопровода и "сегодня представило его Федеральному сетевому агентству".
"В своем анализе министерство экономики приходит к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Федеративной Республики Германия и Европейского Союза", - добавили в регуляторе.
Береговые сооружения в Любмине - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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ЭкономикаГерманияСеверный поток — 2
 
 
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