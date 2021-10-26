https://ria.ru/20211026/sertifikatsiya-1756383264.html

Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2"

Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.10.2021

Немецкий регулятор продолжит сертификацию "Северного потока — 2"

Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и сегодня представило его в Федеральное РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T19:44

2021-10-26T19:44

2021-10-26T19:44

экономика

германия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 26 окт - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и сегодня представило его в Федеральное сетевое агентство, процедура сертификации будет продолжена, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора."Федеральное сетевое агентство сейчас продолжит процесс сертификации ("Северного потока — 2" – ред.)", - заявили в агентстве, подтвердив, что министерство экономики Германии "завершило анализ безопасности поставок в процессе сертификации" газопровода и "сегодня представило его Федеральному сетевому агентству"."В своем анализе министерство экономики приходит к выводу, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Федеративной Республики Германия и Европейского Союза", - добавили в регуляторе.

https://ria.ru/20211026/bezopasnost-1756371488.html

германия

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2021

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экономика, германия, северный поток — 2