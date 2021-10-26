09:18 26.10.2021 (обновлено: 12:28 26.10.2021)
В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России
Захарова назвала заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России недопустимыми
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России.
"Досталось и руководителю Министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения, или использования, или задействования... ядерного оружия", — сказала дипломат в эфире "Соловьев Live".
Двадцать первого октября Крамп-Карренбауэр задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, она подчеркнула необходимость "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства". После этого российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту протеста. Глава МИД Сергей Лавров назвал высказывания немецкой чиновницы "фантазиями" для удовлетворения фанатов.
По словам Захаровой, и Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу "абсолютно точечно, с фактами на руках, но при этом не без эмоций" высказались о недопустимости таких выпадов.
"По-разному можно оценивать, почему такие заявления мы слышим от ряда политических деятелей, в частности в Германии. Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее они себе подобных заявлений не позволяли, все-таки бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях", — добавила официальный представитель МИД.
Она предположила, что новые люди в немецком кабмине могут не знать истории своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике ядерного оружия, поэтому "действуют достаточно произвольно".
Недовольство словами Крамп-Карренбауэр высказывали и в Берлине. В понедельник глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны в раскручивании "спирали эскалации".