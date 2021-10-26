https://ria.ru/20211026/sderzhivanie-1756244213.html

В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России

В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России - РИА Новости, 26.10.2021

В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:18

2021-10-26T09:18

2021-10-26T12:28

в мире

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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сергей лавров

министерство обороны германии

мария захарова

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России.Двадцать первого октября Крамп-Карренбауэр задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, она подчеркнула необходимость "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства". После этого российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту протеста. Глава МИД Сергей Лавров назвал высказывания немецкой чиновницы "фантазиями" для удовлетворения фанатов.По словам Захаровой, и Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу "абсолютно точечно, с фактами на руках, но при этом не без эмоций" высказались о недопустимости таких выпадов."По-разному можно оценивать, почему такие заявления мы слышим от ряда политических деятелей, в частности в Германии. Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее они себе подобных заявлений не позволяли, все-таки бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях", — добавила официальный представитель МИД.Она предположила, что новые люди в немецком кабмине могут не знать истории своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике ядерного оружия, поэтому "действуют достаточно произвольно".Недовольство словами Крамп-Карренбауэр высказывали и в Берлине. В понедельник глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны в раскручивании "спирали эскалации".

https://ria.ru/20211025/nato-1756197612.html

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в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, сергей лавров, министерство обороны германии, мария захарова, аннегрет крамп-карренбауэр