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В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России
В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России - РИА Новости, 26.10.2021
В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:18
2021-10-26T12:28
в мире
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
нато
сергей лавров
министерство обороны германии
мария захарова
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России.Двадцать первого октября Крамп-Карренбауэр задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, она подчеркнула необходимость "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства". После этого российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту протеста. Глава МИД Сергей Лавров назвал высказывания немецкой чиновницы "фантазиями" для удовлетворения фанатов.По словам Захаровой, и Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу "абсолютно точечно, с фактами на руках, но при этом не без эмоций" высказались о недопустимости таких выпадов."По-разному можно оценивать, почему такие заявления мы слышим от ряда политических деятелей, в частности в Германии. Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее они себе подобных заявлений не позволяли, все-таки бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях", — добавила официальный представитель МИД.Она предположила, что новые люди в немецком кабмине могут не знать истории своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике ядерного оружия, поэтому "действуют достаточно произвольно".Недовольство словами Крамп-Карренбауэр высказывали и в Берлине. В понедельник глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны в раскручивании "спирали эскалации".
https://ria.ru/20211025/nato-1756197612.html
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в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, нато, сергей лавров, министерство обороны германии, мария захарова, аннегрет крамп-карренбауэр
09:18 26.10.2021 (обновлено: 12:28 26.10.2021)
 
В МИД ответили на заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России

Захарова назвала заявления главы Минобороны Германии о сдерживании России недопустимыми

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявления министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о применении ядерного оружия против России.

"Досталось и руководителю Министерства обороны ФРГ, которая накануне высказалась с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России и при этом возможности применения, или использования, или задействования... ядерного оружия", — сказала дипломат в эфире "Соловьев Live".

Двадцать первого октября Крамп-Карренбауэр задали вопрос о сценариях НАТО по сдерживанию России в балтийском и черноморском регионах, в том числе c применением ядерного оружия. Отвечая на него, она подчеркнула необходимость "очень ясно дать понять Москве, что западные страны готовы использовать и такие средства". После этого российское Минобороны вызвало военного атташе Германии и вручило ему ноту протеста. Глава МИД Сергей Лавров назвал высказывания немецкой чиновницы "фантазиями" для удовлетворения фанатов.
По словам Захаровой, и Лавров, и министр обороны Сергей Шойгу "абсолютно точечно, с фактами на руках, но при этом не без эмоций" высказались о недопустимости таких выпадов.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
Вчера, 18:48
Германия показывает незаинтересованность в диалоге с Москвой, заявили в МИД
"По-разному можно оценивать, почему такие заявления мы слышим от ряда политических деятелей, в частности в Германии. Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее они себе подобных заявлений не позволяли, все-таки бережно хранили память и о Второй мировой войне, и о роли Германии в этих событиях", — добавила официальный представитель МИД.
Она предположила, что новые люди в немецком кабмине могут не знать истории своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике ядерного оружия, поэтому "действуют достаточно произвольно".
Недовольство словами Крамп-Карренбауэр высказывали и в Берлине. В понедельник глава фракции Социал-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених обвинил министра обороны в раскручивании "спирали эскалации".
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Вчера, 03:24
В ФРГ обвинили главу Минобороны в безответственности из-за угроз России
 
В миреГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияНАТОСергей ЛавровМинистерство обороны ГерманииМария ЗахароваАннегрет Крамп-Карренбауэр
 
 
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