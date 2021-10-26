18:57 26.10.2021 (обновлено: 20:14 26.10.2021)
Что нужно знать о лицевом счете квартиры, как его оформить и разделить
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лицевой счет ЖКХ — уникальная комбинация цифр, которая необходима для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Зная эти данные, владелец жилья может не только проверить задолженность, но и получить детальную информацию о недвижимости. О том, как узнать индивидуальный номер по адресу, как открыть счет и можно ли его переоформить, — в материале РИА Новости.
Лицевой счет ЖКХ
Любое жилье имеет свой платежный паспорт, а именно финансово-лицевой счет. Без этого документа невозможно оплатить услуги коммунальных служб и продать помещение, так как через этот номер происходят все необходимые расчеты и учет задолженностей.
Что это
Финансово-лицевой счет (ФЛС) — индивидуальный номер клиента жилищно-коммунальной компании, в котором зашифрована информация о недвижимости. Такой счет выдается:
- —собственникам жилого и нежилого помещения;
- —нанимателям;
- —лицам, принявшим еще не оформленное помещение.
Проживающим необходимо оплачивать коммунальные услуги по реквизитам, которые указываются в финансовой выписке. Там же можно узнать информацию о начислениях, тарифах, долгах, количестве человек и т. д.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Для чего нужен
Лицевой счет существует для выполнения двух важных функций: оплаты услуг и хранения информации о жилье. В первом случае проживающий может воспользоваться интернетом, терминалом или лично прийти в финансовое учреждение с реквизитами для оплаты. Во втором — комбинации цифр в счете дают доступ к более детальной информации, например, сколько комнат в квартире, кто владелец, есть ли долги по платежам и др.
Как утверждает Дмитрий Бурняшев, юрист, эксперт по вопросам ЖКХ и автор блога об отрасли:
"Лицевой счет — это отражение всех финансовых операций собственника или нанимателя квартиры. В нем содержится информация о начислениях и об оплате:
- —услуг;
- —штрафных санкций (пени, неустойка)".
По словам эксперта, порядок ведения лицевых счетов за услуги ЖКХ не регламентирован законодательно. Организации самостоятельно определяют порядок открытия, закрытия и внесения изменений.
Лицевой счет, как правило, содержит в себе идентифицирующие сведения:
- —Ф. И. О. собственника квартиры;
- —реквизиты документа о праве собственности;
- —площадь квартиры;
- —количество комнат;
- —число проживающих.
Лицевые счета бывают двух видов:
- —Присвоенный организацией ЖКХ. Организация сама решает, какой набор символов будет содержать лицевой счет. Его открывает каждая компания, в адрес которой оплачиваются услуги ЖКХ.
- —Присвоенный системой ГИС ЖКХ. Жилищно-коммунальные организации обязаны размещать лицевые счета в этой информационной системе, чтобы каждый мог отследить историю начислений, оплат. При первом размещении информации о лицевом счете ГИС ЖКХ присваивает внутренний номер, который подлежит отражению в системе и дублированию в платежных документах на ЖКХ.
Как узнать номер лицевого счета ЖКХ
Самый простой способ узнать номер лицевого счета — найти старую или новую квитанцию на оплату ЖКХ. Нужная информация обязательно указывается в каждом таком документе. Если же возникли трудности, то можно получить реквизиты и по-другому:
- —В управляющей компании — достаточно позвонить в приемную или посетить очно, продиктовать данные (Ф. И. О. владельца, адрес), после чего сотрудник продиктует комбинацию цифр.
- —На специальном сервисе ЖКХ или в приложениях ресурсоснабжающих организаций. Сейчас довольно часто можно встретить в разных городах онлайн-ресурсы по жилищно-коммунальным отношениям;
- —На сайте "Госуслуги" — но стоит помнить, что такая услуга может быть доступна не во всех регионах.
- —Через терминалы крупнейшего розничного банка, в самой организации у сотрудника или в приложении — следует ввести адрес и управляющую компанию (УК) в разделе "Лицевой счет", после чего можно увидеть необходимую информацию и оплатить.
Паспорт Российской Федерации
Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:
- —заполняется форма обращения;
- —проверяется личность гражданина и его полномочия;
- —проверяется представленная документация;
- —определяется цель запроса;
- —регистрация и присвоение справке индивидуального номера.
Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.
Как узнать задолженность
Что касается баланса на счету, то такую информацию можно узнать следующими способами:
- —через сайт "Госуслуги" — в разделе "ЖКХ";
- —в коммунальном предприятии;
- —через сайт Государственной информационной системы ЖКХ, войдя в личный кабинет;
- —через крупнейший розничный банк — любыми способами (в терминале, в приложении или у сотрудника в офисе организации).
Где посмотреть лицевой счет для оплаты
Кроме указанных способов, можно узнать номер счета в специализированных учреждениях, в зависимости от вида коммунальной услуги.
Электроэнергии
В данном случае — в абонентской службе или на официальном сайте энергоснабжающей компании по указанному адресу.
Газа
В региональном отделении оператора ООО "Газпром межрегионгаз", указав адрес жилья.
Дополнительная информация
Помимо поиска индивидуального номера, часто возникают и другие вопросы по теме лицевого счета. Например, как его открыть или закрыть, как поменять владельца и т. д.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Как открыть индивидуальный лицевой счет
Как только человек становится собственником жилья, ему необходимо открыть финансово-лицевой счет — в случае если оно новое и не было оформлено на кого-то другого.
Для этого понадобятся следующие документы:
- —паспорт собственника;
- —свидетельство о праве собственности / выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
- —акт приема-передачи жилья;
- —акт снятия показаний со счетчиков.
Но прежде чем обращаться с собранным пакетом документов в МФЦ или управляющую компанию, необходимо подготовиться к открытию счета:
- —получить паспорт на счетчики отопления, воды, электроэнергии и оформить акт их ввода через УК;
- —отдельно открыть лицевой счет на получение услуг электроэнергии у поставщика услуги;
- —заключить договор с УК.
Только после выполненных действий можно смело обращаться в другие организации.
Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:
- —заполняется форма обращения;
- —проверяется личность гражданина и его полномочия;
- —проверяется представленная документация;
- —определяется цель запроса;
- —регистрация и присвоение индивидуального номера.
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Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.
Мoжнo ли закрыть финaнcoвo-лицeвoй счет
Закрытие счета требуется только тогда, когда дом подлежит сносу. Во всех остальных случаях правильнее говорить о процедуре переоформления.
Если же жилье продается, закрывается не сам лицевой счет, а жилищно-коммунальный, например, на электроэнергию. Для этого необходимо обратиться в УК (если это вода, отопление или газ) и к поставщику электроэнергии, чтобы снять показания со счетчиков и указать их в акте. Только после этого ключи сдаются новым жителям или управляющей компании и можно закрыть счет, имея на руках подтверждающие документы.
Как поменять владельца
Чтобы сменить владельца лицевого счета, следует:
- —подготовить паспорт собственника, документы на владение жильем и договор купли-продажи, дарения или найма;
- —обратиться в УК для проверки показаний счетчиков;
- —написать заявление в УК о переоформлении счета на другое лицо (форму предоставляет организация);
- —посетить поставщиков услуг для оплаты и изменения сведений.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в офисе управляющей компании в Новосибирске
Мужчина в офисе управляющей компании в Новосибирске
Возможно ли разделить лицевой счет между собственниками
Процедура разделения лицевого счета между собственниками практически всегда возможна, но она отличается в зависимости от вида собственности на жилье.
Например, в случае приватизированной недвижимости, у которой несколько собственников, можно сделать раздельный лицевой счет на каждую комнату проживания. Для этого собственники обращаются с таким запросом в УК. Бывают случаи, когда один из собственников против, тогда начинается судебное разбирательство, после которого суд обязывает разделить счета управляющей компании.
"Если квартира оформлена на двух и более собственников, то собственники вправе заключить соглашение между собой и решить, кто в каком объеме будет оплачивать услуги. Например, можно установить, что жилищные услуги (содержание и ремонт) платит каждый из сособственников в долях (одна вторая и т. д.), а коммунальные услуги (водоснабжение, отопление) платит тот, кто проживает в квартире по факту, если проживают не все собственники", — объясняет Дмитрий Бурняшев.
Другая ситуация — если жилье государственное или муниципальное. Между нанимателями возможно разделение госжилья, для этого необходимо заявление на имя собственника. Муниципальная же недвижимость не предусматривает разделения реквизитов.