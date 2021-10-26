https://ria.ru/20211026/schet-1756373632.html

Что нужно знать о лицевом счете квартиры, как его оформить и разделить

Как узнать лицевой счет ЖКХ по адресу: проверить задолженности и номер

Что нужно знать о лицевом счете квартиры, как его оформить и разделить

Лицевой счет ЖКХ — уникальная комбинация цифр, которая необходима для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Зная эти данные, владелец жилья может не только... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:57

2021-10-26T18:57

2021-10-26T20:14

общество

жкх

гис жкх

жилищно-коммунальные услуги

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лицевой счет ЖКХ — уникальная комбинация цифр, которая необходима для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Зная эти данные, владелец жилья может не только проверить задолженность, но и получить детальную информацию о недвижимости. О том, как узнать индивидуальный номер по адресу, как открыть счет и можно ли его переоформить, — в материале РИА Новости.Лицевой счет ЖКХЛюбое жилье имеет свой платежный паспорт, а именно финансово-лицевой счет. Без этого документа невозможно оплатить услуги коммунальных служб и продать помещение, так как через этот номер происходят все необходимые расчеты и учет задолженностей.Что этоФинансово-лицевой счет (ФЛС) — индивидуальный номер клиента жилищно-коммунальной компании, в котором зашифрована информация о недвижимости. Такой счет выдается:Проживающим необходимо оплачивать коммунальные услуги по реквизитам, которые указываются в финансовой выписке. Там же можно узнать информацию о начислениях, тарифах, долгах, количестве человек и т. д.Для чего нуженЛицевой счет существует для выполнения двух важных функций: оплаты услуг и хранения информации о жилье. В первом случае проживающий может воспользоваться интернетом, терминалом или лично прийти в финансовое учреждение с реквизитами для оплаты. Во втором — комбинации цифр в счете дают доступ к более детальной информации, например, сколько комнат в квартире, кто владелец, есть ли долги по платежам и др.Как утверждает Дмитрий Бурняшев, юрист, эксперт по вопросам ЖКХ и автор блога об отрасли:"Лицевой счет — это отражение всех финансовых операций собственника или нанимателя квартиры. В нем содержится информация о начислениях и об оплате:По словам эксперта, порядок ведения лицевых счетов за услуги ЖКХ не регламентирован законодательно. Организации самостоятельно определяют порядок открытия, закрытия и внесения изменений.Лицевой счет, как правило, содержит в себе идентифицирующие сведения:Лицевые счета бывают двух видов:Как узнать номер лицевого счета ЖКХСамый простой способ узнать номер лицевого счета — найти старую или новую квитанцию на оплату ЖКХ. Нужная информация обязательно указывается в каждом таком документе. Если же возникли трудности, то можно получить реквизиты и по-другому:Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.Как узнать задолженностьЧто касается баланса на счету, то такую информацию можно узнать следующими способами:Где посмотреть лицевой счет для оплатыКроме указанных способов, можно узнать номер счета в специализированных учреждениях, в зависимости от вида коммунальной услуги.ЭлектроэнергииВ данном случае — в абонентской службе или на официальном сайте энергоснабжающей компании по указанному адресу.ГазаВ региональном отделении оператора ООО "Газпром межрегионгаз", указав адрес жилья.Дополнительная информацияПомимо поиска индивидуального номера, часто возникают и другие вопросы по теме лицевого счета. Например, как его открыть или закрыть, как поменять владельца и т. д.Как открыть индивидуальный лицевой счетКак только человек становится собственником жилья, ему необходимо открыть финансово-лицевой счет — в случае если оно новое и не было оформлено на кого-то другого.Для этого понадобятся следующие документы:Но прежде чем обращаться с собранным пакетом документов в МФЦ или управляющую компанию, необходимо подготовиться к открытию счета:Только после выполненных действий можно смело обращаться в другие организации.Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.Мoжнo ли закрыть финaнcoвo-лицeвoй счетЗакрытие счета требуется только тогда, когда дом подлежит сносу. Во всех остальных случаях правильнее говорить о процедуре переоформления.Если же жилье продается, закрывается не сам лицевой счет, а жилищно-коммунальный, например, на электроэнергию. Для этого необходимо обратиться в УК (если это вода, отопление или газ) и к поставщику электроэнергии, чтобы снять показания со счетчиков и указать их в акте. Только после этого ключи сдаются новым жителям или управляющей компании и можно закрыть счет, имея на руках подтверждающие документы.Как поменять владельцаЧтобы сменить владельца лицевого счета, следует:Возможно ли разделить лицевой счет между собственникамиПроцедура разделения лицевого счета между собственниками практически всегда возможна, но она отличается в зависимости от вида собственности на жилье.Например, в случае приватизированной недвижимости, у которой несколько собственников, можно сделать раздельный лицевой счет на каждую комнату проживания. Для этого собственники обращаются с таким запросом в УК. Бывают случаи, когда один из собственников против, тогда начинается судебное разбирательство, после которого суд обязывает разделить счета управляющей компании.Другая ситуация — если жилье государственное или муниципальное. Между нанимателями возможно разделение госжилья, для этого необходимо заявление на имя собственника. Муниципальная же недвижимость не предусматривает разделения реквизитов.

https://ria.ru/20211001/koshelek-1752594684.html

https://ria.ru/20210421/lgoty-1729353346.html

https://ria.ru/20210920/uslugi-1750958972.html

https://ria.ru/20210427/pensiya-1730222531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жкх, гис жкх, жилищно-коммунальные услуги