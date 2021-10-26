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Что нужно знать о лицевом счете квартиры, как его оформить и разделить
Как узнать лицевой счет ЖКХ по адресу: проверить задолженности и номер
Что нужно знать о лицевом счете квартиры, как его оформить и разделить
Лицевой счет ЖКХ — уникальная комбинация цифр, которая необходима для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Зная эти данные, владелец жилья может не только... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:57
2021-10-26T20:14
общество
жкх
гис жкх
жилищно-коммунальные услуги
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лицевой счет ЖКХ — уникальная комбинация цифр, которая необходима для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Зная эти данные, владелец жилья может не только проверить задолженность, но и получить детальную информацию о недвижимости. О том, как узнать индивидуальный номер по адресу, как открыть счет и можно ли его переоформить, — в материале РИА Новости.Лицевой счет ЖКХЛюбое жилье имеет свой платежный паспорт, а именно финансово-лицевой счет. Без этого документа невозможно оплатить услуги коммунальных служб и продать помещение, так как через этот номер происходят все необходимые расчеты и учет задолженностей.Что этоФинансово-лицевой счет (ФЛС) — индивидуальный номер клиента жилищно-коммунальной компании, в котором зашифрована информация о недвижимости. Такой счет выдается:Проживающим необходимо оплачивать коммунальные услуги по реквизитам, которые указываются в финансовой выписке. Там же можно узнать информацию о начислениях, тарифах, долгах, количестве человек и т. д.Для чего нуженЛицевой счет существует для выполнения двух важных функций: оплаты услуг и хранения информации о жилье. В первом случае проживающий может воспользоваться интернетом, терминалом или лично прийти в финансовое учреждение с реквизитами для оплаты. Во втором — комбинации цифр в счете дают доступ к более детальной информации, например, сколько комнат в квартире, кто владелец, есть ли долги по платежам и др.Как утверждает Дмитрий Бурняшев, юрист, эксперт по вопросам ЖКХ и автор блога об отрасли:"Лицевой счет — это отражение всех финансовых операций собственника или нанимателя квартиры. В нем содержится информация о начислениях и об оплате:По словам эксперта, порядок ведения лицевых счетов за услуги ЖКХ не регламентирован законодательно. Организации самостоятельно определяют порядок открытия, закрытия и внесения изменений.Лицевой счет, как правило, содержит в себе идентифицирующие сведения:Лицевые счета бывают двух видов:Как узнать номер лицевого счета ЖКХСамый простой способ узнать номер лицевого счета — найти старую или новую квитанцию на оплату ЖКХ. Нужная информация обязательно указывается в каждом таком документе. Если же возникли трудности, то можно получить реквизиты и по-другому:Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.Как узнать задолженностьЧто касается баланса на счету, то такую информацию можно узнать следующими способами:Где посмотреть лицевой счет для оплатыКроме указанных способов, можно узнать номер счета в специализированных учреждениях, в зависимости от вида коммунальной услуги.ЭлектроэнергииВ данном случае — в абонентской службе или на официальном сайте энергоснабжающей компании по указанному адресу.ГазаВ региональном отделении оператора ООО "Газпром межрегионгаз", указав адрес жилья.Дополнительная информацияПомимо поиска индивидуального номера, часто возникают и другие вопросы по теме лицевого счета. Например, как его открыть или закрыть, как поменять владельца и т. д.Как открыть индивидуальный лицевой счетКак только человек становится собственником жилья, ему необходимо открыть финансово-лицевой счет — в случае если оно новое и не было оформлено на кого-то другого.Для этого понадобятся следующие документы:Но прежде чем обращаться с собранным пакетом документов в МФЦ или управляющую компанию, необходимо подготовиться к открытию счета:Только после выполненных действий можно смело обращаться в другие организации.Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.Мoжнo ли закрыть финaнcoвo-лицeвoй счетЗакрытие счета требуется только тогда, когда дом подлежит сносу. Во всех остальных случаях правильнее говорить о процедуре переоформления.Если же жилье продается, закрывается не сам лицевой счет, а жилищно-коммунальный, например, на электроэнергию. Для этого необходимо обратиться в УК (если это вода, отопление или газ) и к поставщику электроэнергии, чтобы снять показания со счетчиков и указать их в акте. Только после этого ключи сдаются новым жителям или управляющей компании и можно закрыть счет, имея на руках подтверждающие документы.Как поменять владельцаЧтобы сменить владельца лицевого счета, следует:Возможно ли разделить лицевой счет между собственникамиПроцедура разделения лицевого счета между собственниками практически всегда возможна, но она отличается в зависимости от вида собственности на жилье.Например, в случае приватизированной недвижимости, у которой несколько собственников, можно сделать раздельный лицевой счет на каждую комнату проживания. Для этого собственники обращаются с таким запросом в УК. Бывают случаи, когда один из собственников против, тогда начинается судебное разбирательство, после которого суд обязывает разделить счета управляющей компании.Другая ситуация — если жилье государственное или муниципальное. Между нанимателями возможно разделение госжилья, для этого необходимо заявление на имя собственника. Муниципальная же недвижимость не предусматривает разделения реквизитов.
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общество, жкх, гис жкх, жилищно-коммунальные услуги
18:57 26.10.2021 (обновлено: 20:14 26.10.2021)
 

Что нужно знать о лицевом счете квартиры, как его оформить и разделить

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПосетительница в МФЦ
Посетительница в МФЦ - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лицевой счет ЖКХ — уникальная комбинация цифр, которая необходима для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Зная эти данные, владелец жилья может не только проверить задолженность, но и получить детальную информацию о недвижимости. О том, как узнать индивидуальный номер по адресу, как открыть счет и можно ли его переоформить, — в материале РИА Новости.

Лицевой счет ЖКХ

Любое жилье имеет свой платежный паспорт, а именно финансово-лицевой счет. Без этого документа невозможно оплатить услуги коммунальных служб и продать помещение, так как через этот номер происходят все необходимые расчеты и учет задолженностей.
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Что это

Финансово-лицевой счет (ФЛС) — индивидуальный номер клиента жилищно-коммунальной компании, в котором зашифрована информация о недвижимости. Такой счет выдается:
  • собственникам жилого и нежилого помещения;
  • нанимателям;
  • лицам, принявшим еще не оформленное помещение.
Проживающим необходимо оплачивать коммунальные услуги по реквизитам, которые указываются в финансовой выписке. Там же можно узнать информацию о начислениях, тарифах, долгах, количестве человек и т. д.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы

Для чего нужен

Лицевой счет существует для выполнения двух важных функций: оплаты услуг и хранения информации о жилье. В первом случае проживающий может воспользоваться интернетом, терминалом или лично прийти в финансовое учреждение с реквизитами для оплаты. Во втором — комбинации цифр в счете дают доступ к более детальной информации, например, сколько комнат в квартире, кто владелец, есть ли долги по платежам и др.
Как утверждает Дмитрий Бурняшев, юрист, эксперт по вопросам ЖКХ и автор блога об отрасли:
"Лицевой счет — это отражение всех финансовых операций собственника или нанимателя квартиры. В нем содержится информация о начислениях и об оплате:
  • услуг;
  • штрафных санкций (пени, неустойка)".
По словам эксперта, порядок ведения лицевых счетов за услуги ЖКХ не регламентирован законодательно. Организации самостоятельно определяют порядок открытия, закрытия и внесения изменений.
Лицевой счет, как правило, содержит в себе идентифицирующие сведения:
  • Ф. И. О. собственника квартиры;
  • реквизиты документа о праве собственности;
  • площадь квартиры;
  • количество комнат;
  • число проживающих.
Лицевые счета бывают двух видов:
  • Присвоенный организацией ЖКХ. Организация сама решает, какой набор символов будет содержать лицевой счет. Его открывает каждая компания, в адрес которой оплачиваются услуги ЖКХ.
  • Присвоенный системой ГИС ЖКХ. Жилищно-коммунальные организации обязаны размещать лицевые счета в этой информационной системе, чтобы каждый мог отследить историю начислений, оплат. При первом размещении информации о лицевом счете ГИС ЖКХ присваивает внутренний номер, который подлежит отражению в системе и дублированию в платежных документах на ЖКХ.
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Как узнать номер лицевого счета ЖКХ

Самый простой способ узнать номер лицевого счета — найти старую или новую квитанцию на оплату ЖКХ. Нужная информация обязательно указывается в каждом таком документе. Если же возникли трудности, то можно получить реквизиты и по-другому:
  • В управляющей компании — достаточно позвонить в приемную или посетить очно, продиктовать данные (Ф. И. О. владельца, адрес), после чего сотрудник продиктует комбинацию цифр.
  • На специальном сервисе ЖКХ или в приложениях ресурсоснабжающих организаций. Сейчас довольно часто можно встретить в разных городах онлайн-ресурсы по жилищно-коммунальным отношениям;
  • На сайте "Госуслуги" — но стоит помнить, что такая услуга может быть доступна не во всех регионах.
  • Через терминалы крупнейшего розничного банка, в самой организации у сотрудника или в приложении — следует ввести адрес и управляющую компанию (УК) в разделе "Лицевой счет", после чего можно увидеть необходимую информацию и оплатить.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт Российской Федерации
Паспорт Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Паспорт Российской Федерации
Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:
  • заполняется форма обращения;
  • проверяется личность гражданина и его полномочия;
  • проверяется представленная документация;
  • определяется цель запроса;
  • регистрация и присвоение справке индивидуального номера.
Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.

Как узнать задолженность

Что касается баланса на счету, то такую информацию можно узнать следующими способами:
  • через сайт "Госуслуги" — в разделе "ЖКХ";
  • в коммунальном предприятии;
  • через сайт Государственной информационной системы ЖКХ, войдя в личный кабинет;
  • через крупнейший розничный банк — любыми способами (в терминале, в приложении или у сотрудника в офисе организации).
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Где посмотреть лицевой счет для оплаты

Кроме указанных способов, можно узнать номер счета в специализированных учреждениях, в зависимости от вида коммунальной услуги.

Электроэнергии

В данном случае — в абонентской службе или на официальном сайте энергоснабжающей компании по указанному адресу.

Газа

В региональном отделении оператора ООО "Газпром межрегионгаз", указав адрес жилья.

Дополнительная информация

Помимо поиска индивидуального номера, часто возникают и другие вопросы по теме лицевого счета. Например, как его открыть или закрыть, как поменять владельца и т. д.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета

Как открыть индивидуальный лицевой счет

Как только человек становится собственником жилья, ему необходимо открыть финансово-лицевой счет — в случае если оно новое и не было оформлено на кого-то другого.
Для этого понадобятся следующие документы:
  • паспорт собственника;
  • свидетельство о праве собственности / выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
  • акт приема-передачи жилья;
  • акт снятия показаний со счетчиков.
Но прежде чем обращаться с собранным пакетом документов в МФЦ или управляющую компанию, необходимо подготовиться к открытию счета:
  • получить паспорт на счетчики отопления, воды, электроэнергии и оформить акт их ввода через УК;
  • отдельно открыть лицевой счет на получение услуг электроэнергии у поставщика услуги;
  • заключить договор с УК.
Только после выполненных действий можно смело обращаться в другие организации.
Процедура выдачи выписки из лицевого счета строится следующим образом:
  • заполняется форма обращения;
  • проверяется личность гражданина и его полномочия;
  • проверяется представленная документация;
  • определяется цель запроса;
  • регистрация и присвоение индивидуального номера.
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Срок выдачи, как правило, занимает около двух дней. А передача документа фиксируется подписью получателя.

Мoжнo ли закрыть финaнcoвo-лицeвoй счет

Закрытие счета требуется только тогда, когда дом подлежит сносу. Во всех остальных случаях правильнее говорить о процедуре переоформления.
Если же жилье продается, закрывается не сам лицевой счет, а жилищно-коммунальный, например, на электроэнергию. Для этого необходимо обратиться в УК (если это вода, отопление или газ) и к поставщику электроэнергии, чтобы снять показания со счетчиков и указать их в акте. Только после этого ключи сдаются новым жителям или управляющей компании и можно закрыть счет, имея на руках подтверждающие документы.

Как поменять владельца

Чтобы сменить владельца лицевого счета, следует:
  • подготовить паспорт собственника, документы на владение жильем и договор купли-продажи, дарения или найма;
  • обратиться в УК для проверки показаний счетчиков;
  • написать заявление в УК о переоформлении счета на другое лицо (форму предоставляет организация);
  • посетить поставщиков услуг для оплаты и изменения сведений.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМужчина в офисе управляющей компании в Новосибирске
Мужчина в офисе управляющей компании в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мужчина в офисе управляющей компании в Новосибирске

Возможно ли разделить лицевой счет между собственниками

Процедура разделения лицевого счета между собственниками практически всегда возможна, но она отличается в зависимости от вида собственности на жилье.
Например, в случае приватизированной недвижимости, у которой несколько собственников, можно сделать раздельный лицевой счет на каждую комнату проживания. Для этого собственники обращаются с таким запросом в УК. Бывают случаи, когда один из собственников против, тогда начинается судебное разбирательство, после которого суд обязывает разделить счета управляющей компании.

"Если квартира оформлена на двух и более собственников, то собственники вправе заключить соглашение между собой и решить, кто в каком объеме будет оплачивать услуги. Например, можно установить, что жилищные услуги (содержание и ремонт) платит каждый из сособственников в долях (одна вторая и т. д.), а коммунальные услуги (водоснабжение, отопление) платит тот, кто проживает в квартире по факту, если проживают не все собственники", — объясняет Дмитрий Бурняшев.

Другая ситуация — если жилье государственное или муниципальное. Между нанимателями возможно разделение госжилья, для этого необходимо заявление на имя собственника. Муниципальная же недвижимость не предусматривает разделения реквизитов.
 
ОбществоЖКХГИС ЖКХЖилищно-коммунальные услуги
 
 
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