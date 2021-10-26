13:47 26.10.2021 (обновлено: 17:55 26.10.2021)
The Washington Post признал провал американской санкционной политики
The Washington Post: "Северный поток — 2" показал, чего стоят американские санкции
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналисты издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного метода экономического давления американских властей ниже, чем принято считать.
По мнению авторов статьи, администрация Дональда Трампа побила рекорд по числу объявленных мер: с 2016 по 2020 год в списки попали около 3,8 тысячи физических и юридических лиц, а также государств. Для сравнения, Барак Обама за свой второй президентский срок утвердил 2350 санкций. Суммарно на октябрь 2021 года Вашингтон объявлял всевозможные ограничительный меры 9421 раз — это в десять раз больше, чем со времен теракта 11 сентября.
19 октября, 17:49США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
При этом журналисты всерьез сомневаются, работают ли санкции как инструмент политического давления. Например, администрации США уже приходится выдавать разрешения на сотрудничество с состоящими в списках организациями в обход ранее принятых решений.
Главной же проблемой такого подхода, по мнению сотрудников СМИ, стал риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В пример они приводят ситуацию с "Северным потоком — 2", который России удалось достроить в сотрудничестве с Германией, несмотря на призывы сенатора Теда Круза вводить новые санкции против "Газпрома".
"В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США", — отмечается в редакторской колонке.
Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.
В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.