https://ria.ru/20211026/sanktsii-1756298575.html

Американцы признали провал собственных санкций против России

The Washington Post признал провал американской санкционной политики - РИА Новости, 26.10.2021

Американцы признали провал собственных санкций против России

Журналисты издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:47

2021-10-26T13:47

2021-10-26T17:55

сша

барак обама

евросоюз

газпром

дональд трамп

джанет йеллен

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601673887_705:0:4041:1877_1920x0_80_0_0_d530e8ec4a82e29962068d9bd7871050.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналисты издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного метода экономического давления американских властей ниже, чем принято считать.По мнению авторов статьи, администрация Дональда Трампа побила рекорд по числу объявленных мер: с 2016 по 2020 год в списки попали около 3,8 тысячи физических и юридических лиц, а также государств. Для сравнения, Барак Обама за свой второй президентский срок утвердил 2350 санкций. Суммарно на октябрь 2021 года Вашингтон объявлял всевозможные ограничительный меры 9421 раз — это в десять раз больше, чем со времен теракта 11 сентября.При этом журналисты всерьез сомневаются, работают ли санкции как инструмент политического давления. Например, администрации США уже приходится выдавать разрешения на сотрудничество с состоящими в списках организациями в обход ранее принятых решений.Главной же проблемой такого подхода, по мнению сотрудников СМИ, стал риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В пример они приводят ситуацию с "Северным потоком — 2", который России удалось достроить в сотрудничестве с Германией, несмотря на призывы сенатора Теда Круза вводить новые санкции против "Газпрома"."В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США", — отмечается в редакторской колонке.Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211019/gazprom-1755261639.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике 2021-10-26T13:47 true PT2M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, барак обама, евросоюз, газпром, дональд трамп, джанет йеллен, северный поток — 2, россия