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https://ria.ru/20211026/sanktsii-1756298575.html
Американцы признали провал собственных санкций против России
The Washington Post признал провал американской санкционной политики - РИА Новости, 26.10.2021
Американцы признали провал собственных санкций против России
Журналисты издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:47
2021-10-26T17:55
сша
барак обама
евросоюз
газпром
дональд трамп
джанет йеллен
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналисты издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного метода экономического давления американских властей ниже, чем принято считать.По мнению авторов статьи, администрация Дональда Трампа побила рекорд по числу объявленных мер: с 2016 по 2020 год в списки попали около 3,8 тысячи физических и юридических лиц, а также государств. Для сравнения, Барак Обама за свой второй президентский срок утвердил 2350 санкций. Суммарно на октябрь 2021 года Вашингтон объявлял всевозможные ограничительный меры 9421 раз — это в десять раз больше, чем со времен теракта 11 сентября.При этом журналисты всерьез сомневаются, работают ли санкции как инструмент политического давления. Например, администрации США уже приходится выдавать разрешения на сотрудничество с состоящими в списках организациями в обход ранее принятых решений.Главной же проблемой такого подхода, по мнению сотрудников СМИ, стал риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В пример они приводят ситуацию с "Северным потоком — 2", который России удалось достроить в сотрудничестве с Германией, несмотря на призывы сенатора Теда Круза вводить новые санкции против "Газпрома"."В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США", — отмечается в редакторской колонке.Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211019/gazprom-1755261639.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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сша, барак обама, евросоюз, газпром, дональд трамп, джанет йеллен, северный поток — 2, россия
13:47 26.10.2021 (обновлено: 17:55 26.10.2021)
 
The Washington Post признал провал американской санкционной политики

The Washington Post: "Северный поток — 2" показал, чего стоят американские санкции

CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
CC BY 2.0 / John Sonderman / US Department of Commerce
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Журналисты издания The Washington Post проанализировали обзор санкций от министра финансов США Джанет Йеллен и пришли к выводу, что эффективность излюбленного метода экономического давления американских властей ниже, чем принято считать.
По мнению авторов статьи, администрация Дональда Трампа побила рекорд по числу объявленных мер: с 2016 по 2020 год в списки попали около 3,8 тысячи физических и юридических лиц, а также государств. Для сравнения, Барак Обама за свой второй президентский срок утвердил 2350 санкций. Суммарно на октябрь 2021 года Вашингтон объявлял всевозможные ограничительный меры 9421 раз — это в десять раз больше, чем со времен теракта 11 сентября.
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:49
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
При этом журналисты всерьез сомневаются, работают ли санкции как инструмент политического давления. Например, администрации США уже приходится выдавать разрешения на сотрудничество с состоящими в списках организациями в обход ранее принятых решений.
Главной же проблемой такого подхода, по мнению сотрудников СМИ, стал риск потерять даже самых дружелюбно настроенных партнеров. В пример они приводят ситуацию с "Северным потоком — 2", который России удалось достроить в сотрудничестве с Германией, несмотря на призывы сенатора Теда Круза вводить новые санкции против "Газпрома".
"В худшем случае Соединенные Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США", — отмечается в редакторской колонке.
Ранее палата представителей американского конгресса одобрила оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. В него включили поправки о новых мерах против "Северного потока — 2", которые президенту страны предлагается ввести не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия документа. Ограничения должны коснуться тех, кто занимается планированием, строительством и эксплуатацией газопровода.
В Москве неоднократно подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, который нельзя политизировать: газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.
 
СШАБарак ОбамаЕвросоюзГазпромДональд ТрампДжанет ЙелленСеверный поток — 2Россия
 
 
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