https://ria.ru/20211026/roskomnadzor-1756392024.html

РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов

РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов - РИА Новости, 26.10.2021

РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:49

2021-10-26T20:49

2021-10-26T20:49

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА. 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации."С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды: Из них: в марте – 24; в апреле – 66; в мае – 36; в июне – 83; в июле – 1353; в августе – 1148; в сентябре – 658; в октябре – 448", - говорится в сообщении.Пресс-служба РКН отмечает, что последние 2 недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено.Также Роскомнадзор информирует, что с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям.Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), коронавирус covid-19