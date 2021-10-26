https://ria.ru/20211026/roskomnadzor-1756392024.html
РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов
РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов - РИА Новости, 26.10.2021
РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:49
2021-10-26T20:49
2021-10-26T20:49
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА. 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации."С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды: Из них: в марте – 24; в апреле – 66; в мае – 36; в июне – 83; в июле – 1353; в августе – 1148; в сентябре – 658; в октябре – 448", - говорится в сообщении.Пресс-служба РКН отмечает, что последние 2 недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено.Также Роскомнадзор информирует, что с 1 апреля 2021 года в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям.Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
https://ria.ru/20211026/poddelka-1756325193.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), коронавирус covid-19
РКН удалил ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов
Роскомнадзор заблокировал ресурсы с информацией о продаже поддельных сертификатов
МОСКВА. 26 окт - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что с марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации.
"С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды: Из них: в марте – 24; в апреле – 66; в мае – 36; в июне – 83; в июле – 1353; в августе – 1148; в сентябре – 658; в октябре – 448", - говорится в сообщении.
Пресс-служба РКН отмечает, что последние 2 недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено.
Также Роскомнадзор
информирует, что с 1 апреля 2021 года в России
введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям.
Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. Если в результате распространения фейковой информации причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространенный фейк повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.