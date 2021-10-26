https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html

Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин

Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин - РИА Новости, 26.10.2021

Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин

Новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией с еще большим количеством участников, заявил в ходе... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:36

2021-10-26T16:36

2021-10-26T17:40

наука

дмитрий рогозин

космос - риа наука

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией с еще большим количеством участников, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае."Мы сейчас говорим: Российская орбитальная служебная станция. На самом деле, к ней такой сейчас интерес, что мы задумались над тем, что может быть Российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием. Рано пока об этом говорить, но мы почувствовали колоссальный интерес", - сказал Рогозин.МКС начали собирать в 1998 году с запуска российского модуля "Заря". Станция стала обитаемой с 2000 года. Планировалось, что она будет достроена к 2008 году и прекратит функционировать в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года. В настоящее время обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.В перспективе Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать в 2027-2028 годах собственную орбитальную служебную станцию. Она будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный.

https://ria.ru/20211023/perepis-1755904911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, космос - риа наука, россия