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Наука
https://ria.ru/20211026/rogozin-1756342558.html
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин - РИА Новости, 26.10.2021
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин
Новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией с еще большим количеством участников, заявил в ходе... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:36
2021-10-26T17:40
наука
дмитрий рогозин
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией с еще большим количеством участников, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае."Мы сейчас говорим: Российская орбитальная служебная станция. На самом деле, к ней такой сейчас интерес, что мы задумались над тем, что может быть Российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием. Рано пока об этом говорить, но мы почувствовали колоссальный интерес", - сказал Рогозин.МКС начали собирать в 1998 году с запуска российского модуля "Заря". Станция стала обитаемой с 2000 года. Планировалось, что она будет достроена к 2008 году и прекратит функционировать в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года. В настоящее время обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.В перспективе Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать в 2027-2028 годах собственную орбитальную служебную станцию. Она будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный.
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дмитрий рогозин, космос - риа наука, россия
16:36 26.10.2021 (обновлено: 17:40 26.10.2021)
 
Российская орбитальная станция может стать новой МКС, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: российская орбитальная станция может стать новой МКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Новая российская орбитальная служебная станция может стать новой Международной космической станцией с еще большим количеством участников, заявил в ходе онлайн-брифинга, трансляция которого ведется на сайте МИА "Россия сегодня", генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
В настоящее время делегация "Роскосмоса" во главе с Рогозиным принимает участие в 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае.
"Мы сейчас говорим: Российская орбитальная служебная станция. На самом деле, к ней такой сейчас интерес, что мы задумались над тем, что может быть Российская орбитальная служебная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием. Рано пока об этом говорить, но мы почувствовали колоссальный интерес", - сказал Рогозин.
МКС начали собирать в 1998 году с запуска российского модуля "Заря". Станция стала обитаемой с 2000 года. Планировалось, что она будет достроена к 2008 году и прекратит функционировать в 2015 году. Затем сроки продлили до 2020, а потом и до 2024 года. В настоящее время обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030 годов. В проекте МКС участвуют 15 стран. Основные партнеры - Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство.
В перспективе Россия планирует завершить эксплуатацию российского сегмента МКС и вместо этого создать в 2027-2028 годах собственную орбитальную служебную станцию. Она будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из 2-4 человек. Запуски к ней смогут проводиться с космодромов Байконур и Восточный.
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