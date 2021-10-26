https://ria.ru/20211026/retsepty-1756300750.html

Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября

Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября - РИА Новости, 26.10.2021

Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября

Более 720 тысяч электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T13:53

2021-10-26T13:53

2021-10-26T13:53

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150798/21/1507982171_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_7562f3ee6ee25bcf8ef6054085b871d3.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 720 тысяч электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона."В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая услуга - оформление электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. За это время медицинские специалисты оформили более 720 тысяч электронных рецептов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. При желании пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта - по письменному заявлению. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС или СНИЛС.

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755814559.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество