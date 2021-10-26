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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211026/retsepty-1756300750.html
Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября
Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября - РИА Новости, 26.10.2021
Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября
Более 720 тысяч электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:53
2021-10-26T13:53
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 720 тысяч электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона."В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая услуга - оформление электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. За это время медицинские специалисты оформили более 720 тысяч электронных рецептов", - говорится в сообщении.По данным ведомства, информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. При желании пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта - по письменному заявлению. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС или СНИЛС.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
13:53 26.10.2021
 

Более 720 тысяч электронных рецептов оформили в Подмосковье с сентября

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в аптеке
Покупатель в аптеке - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 720 тысяч электронных рецептов на лекарства оформили в Подмосковье с сентября, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"В сентябре в медицинских организациях Подмосковья начала действовать новая услуга - оформление электронных рецептов на льготные лекарственные препараты. За это время медицинские специалисты оформили более 720 тысяч электронных рецептов", - говорится в сообщении.
"Электронный рецепт невозможно испортить, потерять или помять. Врач оформит его пациенту на приёме – процедура займет меньше минуты, а аптека выдаст лекарство. В среднем в Подмосковье в неделю оформляется около 100 тысяч электронных рецептов на льготные лекарственные препараты", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Светлану Стригункову.
По данным ведомства, информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг. При желании пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта - по письменному заявлению. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис". Для этого пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС или СНИЛС.
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