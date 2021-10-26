https://ria.ru/20211026/restorany-1756381413.html
В Коми приостановят работу ресторанов
В Коми приостановят работу ресторанов - РИА Новости, 26.10.2021
В Коми приостановят работу ресторанов
Доступ посетителей в рестораны и другие объекты общепита приостановят с 30 октября по 7 ноября в Республике Коми, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T19:28
2021-10-26T19:28
2021-10-26T19:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Доступ посетителей в рестораны и другие объекты общепита приостановят с 30 октября по 7 ноября в Республике Коми, сообщает пресс-служба областного правительства."В течение установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания", - сказано в сообщении.Также приостановка доступа касается некоторых объектов розничной торговли за исключением аптек, продовольственных магазинов, точек продажи товаров первой необходимости, торговых точек с дистанционным обслуживанием.Ранее сообщалось, что в Коми в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября планируется приостановить работу фитнес-центров, бассейнов, дискотек, салонов красоты, развлекательных центров. Театры, трибуны и кинотеатры в Коми смогут работать с 30 октября по 7 ноября при условии 50-процентного заполнения и предъявлении зрителями QR-кодов о вакцинации или перенесенном коронавирусе.
https://ria.ru/20211024/covid-1756034191.html
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коронавирусы, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:28 26.10.2021 (обновлено: 19:39 26.10.2021)
В Коми приостановят работу ресторанов
В Коми доступ посетителей в рестораны приостановят с 30 октября по 7 ноября